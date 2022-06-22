Україні на відновлення може знадобитися до EUR1 трлн – голова ЄІБ

Україні може знадобитися до EUR1 трлн зовнішньої допомоги для відшкодування збитків, завданих вторгненням Росії, передає Bloomberg слова голови Європейського інвестиційного банку Вернера Хоєра на пресконференції у Франкфурті у вівторок.

"Я ставлю (оцінку) трильйон, бо бачив у публічному просторі цифри, які вважаю абсолютно нереалістичними, коли бачу рівень руйнувань в Україні", - сказав Хоєр.

На його думку, Європі доведеться відіграти найбільшу роль у цих зусиллях.

Глава ЄІБ також повідомив, що зараз він намагається перерозподілити зобов'язання банку на суму від EUR1 до EUR1,5 млрд для відновлення України. За його словами, відповідне схвалення може бути отримане вже цього тижня.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" наприкінці березня також заявив, що втрати України від повномасштабної військової агресії Росії з урахуванням і вже завданих інфраструктурі та економіці руйнувань, і майбутніх втрат у подальші роки перевищують $1 трлн.

За його словами, перша його складова – прямі інфраструктурні втрати, які на той момент оцінювалися приблизно у $120 млрд, а з урахуванням військової інфраструктури та інших цивільних витрат - понад $270 млрд.

Прем'єр додав, що друга складова – це підрахунок втрат української економіки: падіння ВВП під час війни, недоотриманий прибуток та інвестиції – понад $290 млрд, а третя – втрати, яких держава зазнала через зменшення ВВП у перспективі.

За даними Держстату, у 2021 році ВВП України зріс на 3,4% після спаду на 3,8% у 2020 році, його номінальний обсяг становив близько $200 млрд. Цього року різні експерти прогнозують падіння ВВП у межах 30-45%.