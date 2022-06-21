Економіка

15:16 21.06.2022

НБУ оцінює втрати України від зруйнованого житла, бізнесу та інфраструктури через російську агресію у 50% ВВП 2021 р.

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НБУ оцінює втрати України від зруйнованого житла, бізнесу та інфраструктури через російську агресію у 50% ВВП 2021 р.

Національний банк України (НБУ) оцінює втрати України від зруйнованого житла, бізнесу та інфраструктури через російську агресію у 50% ВВП 2021 року, або $100 млрд, зазначено у звіті про фінансову стабільність, оприлюдненому на сайті центробанку у вівторок.

"Окрім зниження поточного виробництва, війна суттєво скорочує потенціал економіки. За оцінками НБУ, втрати фізичного капіталу від руйнувань підприємств, житла та інфраструктури на початок травня досягли $100 млрд – це еквівалент 50% ВВП 2021 року", – зазначив НБУ у звіті.

Крім того, суттєві втрати людського капіталу через міграцію та загибель громадян, зазначив центробанк.

"Зважаючи на високу невизначеність фактично призупинено інвестиційну діяльність. Для відновлення від наслідків війни економіці може знадобитися дуже тривалий період та допомога з боку міжнародних партнерів", – наголосив НБУ.

За даними центробанку, з 24 лютого до України надійшло близько $7,4 млрд. Обсяг наданої та заявленої партнерами допомоги на середину червня становить близько $30 млрд.

 

Теги: #нацбанк #війна #втрати

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