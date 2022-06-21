Нацбанк очікує швидкого відновлення роботи вторинного ринку ОВДП

Нацбанк очікує на швидке відновлення роботи вторинного ринку ОВДП, повідомив заступник глави Нацбанку Сергій Ніколайчук на пресбрифінгу у вівторок.

"Ми розраховуємо, що Мінфін відновить ринкові основи розміщення своїх цінних паперів. Також очікуємо, що незабаром буде відновлено і роботу вторинного ринку державного ринку цінних паперів, який був заморожений відповідним рішенням Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку на початку війни", - сказав він, відповідаючи на запитання журналістів після презентації звіту про фінстабільність

Нацбанк розглядає різні варіанти додаткових заходів, що допоможуть вдихнути життя у цей ринок, зазначив Ніколайчук.

Відповідаючи на запитання щодо ризиків зниження інтересу до первинного розміщення військових облігацій Мінфіном, якщо Нацбанк піде на створення вторинного їхнього ринку, заступник глави центробанку зазначив: "Дуже складно знизити інтерес до первинних розміщень військових облігацій Мінфіном, якщо цього інтересу і так немає".

"Коли облікова ставка становить 25% та високі інфляційні та девальваційні ризики, розміщувати ОВДП на первинному ринку під 10-11% складно для Мінфіну", – сказав Ніколайчук.

Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=TmU-CUWcwSk