Економіка

13:37 21.06.2022

Ухвалення Радою законопроекту №7451 є першим кроком до перезапуску приватизації на якісно новому рівні – в.о. глави ФДМ

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Ухвалення Радою законопроекту №7451 є першим кроком до перезапуску приватизації на якісно новому рівні – в.о. глави ФДМ

Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроект №7451 про приватизацію, що сприяє процесам релокації під час воєнного стану та економічного відновлення держави після завершення війни.

"Це перший крок до перезапуску приватизації на якісно новому рівні. Очікуємо на швидкий і позитивний розгляд законопроекту в другому читанні", – сказала в.о. глави Фонду держмайна (ФДМ) Ольга Батова у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

Серед важливих змін, що їх пропонує законопроект, вона виділила оплату до укладення договору купівлі-продажу, що буде додатковою гарантією виконання зобов'язань покупцем, а також суттєве скорочення термінів підготовки об'єктів до аукціонів та їх проведення.

Крім того, документ дасть дозвіл на приватизацію державних підприємств з багаторічними арештами на майно з дотриманням прав кредиторів, а таких держпідприємств 115 із 245, які зараз перебувають у списку на приватизацію, зазначила Батова.

Вона додала, що у разі ухвалення закону аукціони великої приватизації (вартість активу понад 250 млн грн) відбуватимуться виключно на електронному майданчику.

За словами керівника ФДМ, документ також збереже для нових власників єдиних майнових комплексів усі дозволи та ліцензії, тоді як сьогодні всі дозвільні документи необхідно переоформлювати ще раз.

"Фонд держмайна разом із народними депутатами прагне спростити застарілі процедури, зробити приватизацію ще більш прозорою та зручною для підприємців. Ми оптимізуємо підготовку об'єктів до аукціонів та прискоримо проведення торгів. Нововведення також допоможуть краще захистити інтереси як держави, так і учасників приватизації", – наголосила Батова.

На її думку, ці зміни зроблять приватизацію ефективним інструментом повоєнного оновлення України, але навіть одразу після ухвалення документ сприятиме розвитку бізнесу на безпечних територіях, а також релокації.

Теги: #фдм #приватизація #відновлення #батова

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