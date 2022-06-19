Економіка

16:59 19.06.2022

ВР надала державну підтримку українському книговидавництву та книгарням з 2023 року

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ВР надала державну підтримку українському книговидавництву та книгарням з 2023 року

В Україні з початку 2023 року для новонароджених і 14-річних видаватимуть безкоштовні сертифікати на українські видання на суму 0,3 прожиткового мінімуму (п.м.) для працездатних осіб (до кінця року такий мінімум буде підвищено з 2481 грн до 2684 грн).

Відповідний закон "Про внесення змін до деяких законів про стимулювання розвитку українського книговидавництва і книгорозповсюдження" (№6287) Верховна Рада ухвалила в неділю 314 голосами без обговорення, йдеться в інформації на її сайті.

Крім того документ передбачає з 1 квітня 2023 року виплату субсидій спеціалізованим магазинам, в яких 80% виручки припадає на книжкову продукцію.

Після ухвалення 25 січня в першому читанні, при підготовці законопроєкту до другого розміри компенсації оренди були трохи збільшені: у Києві та міжнародних аеропортах – з 0,3 до 0,35 п. м., в тергромадах від 500 тис. – з 0,2 до 0,25 п. м., від 100 до 500 тис. – з 0,16 до 0,2 п. м., від 30 до 100 тис. – з 0,08 до 0,12 п. м. і до 30 тис. жителів – з 0,04 до 0,08 п. м.

Водночас площа оренди, плата за яку може бути компенсована, обмежена від 50 м в невеликих тегромадах до 150 м в Києві.

Сума субсидії також не може бути більшою за 20% суми доходу, отриманого від продажу книг у відповідному книжковому магазині.

У розділі фінансово-економічного обґрунтування пояснювальної записки до першого читання зазначалося, що сума витрат з держбюджету на надання субсидій книгарням у 2023 році становитиме від 52 до 86 млн грн.

Теги: #книги #держпідтримка #видавництво

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