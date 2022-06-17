Економіка

21:19 17.06.2022

Польща покриватиме ризики своїх компаній щодо несплати українськими покупцями поставок критичного імпорту

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Польща покриватиме ризики своїх компаній щодо несплати українськими покупцями поставок критичного імпорту

Польща розширить можливості страхування ризиків у двосторонній торгівлі з Україною, а саме – польська держкорпорація зі страхування експортних кредитів (KUKE) почне страхувати ризики польських компаній щодо несплати покупцями продукції з українського переліку критичного імпорту.

"Уряд Польщі ухвалив рішення для розширення можливостей страхування ризиків у двосторонній торгівлі з Україною. Страхові гарантії будуть надані через польську державну Корпорацію страхування експортних кредитів", - зазначило міністерство у релізі на сайті в п'ятницю.

Як зазначило Мінекономіки, компанія дозволяє страхувати ризик неповернення дебіторської заборгованості в експортних контрактах польських виробників із українськими контрагентами.

"Фактично польські імпортери отримують державні гарантії покриття ризиків несплати українськими покупцями продукції, що поставляється. До кінця року KUKE зможе надати кредитні ліміти на суму 500 млн злотих", - зазначило міністерство.

Як зазначила перша віцепрем'єр-міністр – міністр економіки України Юлія Свириденко, відповідне страхування покриває контракти на постачання продукції, яка входить до переліку критичного імпорту.

"Це широке коло товарів, необхідних для забезпечення збройних сил України, гуманітарних потреб населення, відновлення виробництва та діяльності бізнесу", – зазначило міністерство.

 

 

 

Теги: #україна #польща #торгівля

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