Економіка

20:49 17.06.2022

Україна у травні наростила експорт соняшникової олії до квітня майже на чверть

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Україна у травні наростила експорт соняшникової олії до квітня майже на чверть

Україна у травні 2022 року експортувала максимальні обсяги соняшникової олії від початку повномасштабного вторгнення РФ – 186 тис. тонн, що на 23% перевищує показники попереднього місяця.

У травні також спостерігалося поступове збільшення країн-імпортерів української олії – продукцію відвантажили у більш ніж 60 країн світу, хоча основними її споживачами залишилися країни ЄС, повідомляється на сайті агентства "АПК-Інформ" у п'ятницю.

За його даними, найбільшим імпортером української олії стала Польща, на яку припало 20% (37,2 тис. тонн) постачання даної продукції з України.

"Відвантаження до більш віддалених країн світу (25% від українського експорту в травні) суттєво обмежено логістикою, збільшенням терміну доставки та, відповідно, її вартості. При цьому серед основних імпортерів після країн ЄС слід виділити Туреччину, куди у зазначеному місяці відвантажено майже 12 тис. тонн соняшникової олії", - уточнило агентство в повідомленні.

Зростання експорту соняшникової олії свідчить про адаптацію учасників ринку до поточних реалій та поступове налагодження ланцюгів постачання продукції через сухопутні прикордонні переходи та річкові порти Дунаю, констатувало агентство.

У свою чергу, за даними Міністерства аграрної політики та продовольства України, країна у травні експортувала 202,65 тис. тонн соняшникової олії (+56% до квітня 2022 року), що на 8% перевищує дані від "АПК-Інформ".

 

 

Теги: #україна #експорт #олія

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