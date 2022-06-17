Запропонована Кабміном формула розрахунку митних платежів укотре стимулюватиме ввезення в Україну легкових авто старше 10 років - ФАУ

Зміни до формули розрахунку митних платежів при ввезенні легкових автомобілів, пропоновані урядовим законопроєктом (№7466), укотре стимулюватимуть ввезення в Україну вживаних автомобілів віком 10 і більше років, вважають у Федерації роботодавців автомобільної галузі (ФАУ).

"У запропонованій проєктом формулі, чим старший автомобіль, тим менша базова ставка для розрахунку акцизного податку та ПДВ, відповідно зменшуються і суми митних платежів. Тобто законопроєкт укотре стимулюватиме ввезення уживаних авто", - наголошується в офіційній заяві ФАУ на сайті федерації.

Як аргумент Федерація наводить порівняльний розрахунок платежів при митному оформленні автомобіля з бензиновим двигуном обсягом 1500 куб см – нового (вартістю EUR15 тис.), 8-річного (EUR 7тис.) та віком понад 15 років (EUR2 тис.).

Згідно з ним, чинний платіж для нового авто зараз становить EUR4890, а в перший рік дії нового закону (до кінця поточного року) становитиме EUR3960 тис., то з поступовим зменшенням базової ставки після 1 січня 2027 року – EUR2772 тис.

Водночас восьмирічний автомобіль зараз розмитнюється за EUR2870 тис., а буде відповідно EUR1530 і EUR1081 тис., а платежі за 15-річний автомобіль і старше знизяться з існуючих EUR1990 тис. до 1260 тис.

"З такою різницею у митних платежах, виробництво та імпорт нових легкових автомобілів і надалі зменшуватиметься, а заводи та офіційна дилерська мережа виробників та імпортерів таких авто змушена буде звільнити частину фахівців", - вважають у ФАУ.

Як повідомлялося, у внесеному 15 червня до Верховної Ради урядом законопроєкті №7466 із формули розрахунку митних платежів виключено вартість авто, і вона складатиметься з віку, типу та обсягу двигуна та ексклюзивності транспортного засобу.

При цьому базова ставка у формулі для розрахунку акцизу та ПДВ встановлюється щороку (до 2026 року включно), та поступово знижується: для нових авто з 2,2 до 1,67, для автомобілів молодше 10 років (наприклад, для 10-річного – з 0,75 до 0,62), тоді як для авто старше 10 років вона незмінна і становить 0,7.

У зверненні ФАУ наголошується, що автопарк України у критичному стані, і минулого року майже кожен другий зареєстрований автомобіль старший за 10 років, а середній вік парку становив 22,7 років (у ЄС – 11,8 років).

При цьому, нагадує федерація, ухвалені раніше закони України вже докорінно змінили структуру первинних реєстрацій легкових автомобілів, і станом на 24 лютого 2022 року чотири з п'яти зареєстрованих авто були старими.

"Відсутність умов для здорової конкуренції, коли старі авто вже вкотре отримують безпрецедентну підтримку, остаточно доб'є ринок нових авто", - резюмує ФАУ.

Федерація просить парламент України не підтримувати законопроєкт у зареєстрованому вигляді та пропонує для відновлення внутрішнього виробництва та підтримки підприємств-виробників розглянути ідею звільнення від сплати акцизного податку реалізацію легкових авто, що виробляються в Україні (на період воєнного стану).

Як повідомлялося, 15 червня Кабмін вніс до Верховної Ради три законопроєкти про внесення змін до Митного, Бюджетного та Податкового кодексів, які, зокрема, змінюють формулу оподаткування легкових авто, що ввозяться в Україну, скасовують сплату пенсійного збору (3-5% залежно від вартості авто), а також передбачають можливість розмитнити авто у застосунку "Дія".