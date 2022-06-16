"Енергоатом" категорично спростовує можливість передачі тимчасово окупованої ЗАЕС під контроль "Росатома"
НАЕК "Енергоатом" категорично спростовує інформацію про можливу передачу тимчасово окупованої російськими військовими Запорізької атомної станції під контроль Росії та державного концерну "Росатом".
"Запорізька АЕС працює і працюватиме в українській енергосистемі та відповідно до українського законодавства. Її тимчасове захоплення російськими військовими жодним чином не означає передачу станції країні-агресору", – заявила компанія у телеграм-каналі у четвер.
Як зазначив "Енергоатом", 15 червня особа, яка назвала себе представником влади окупантів, зібравши керівників структурних підрозділів ЗАЕС, повідомила, що з 1 вересня 2022 року станція повністю перейде під контроль Росії та "Росатома".
"Один із представників "влади" окупантів, хтось на ім'я Олександр Геннадійович з позивним "волга", який, за його словами, "катається тут від адміністрації", зібрав керівників структурних підрозділів ЗАЕС. До їх відома він довів інформацію, що з 1 вересня 2022 року станція повністю перейде під контроль Росії і, відповідно, "Росатома". Мовляв, готуйтеся зустрічати нове керівництво і працювати за новими правилами", - описав ситуацію "Енергоатом".
При цьому компанія наголосила, що ця заява не має жодного відношення до реальності та жодного контролю за роботою ЗАЕС з боку ворожих формувань не буде.
"Енергоатом" дякує кожному із працівників ЗАЕС за мужність, витримку та самовіддану роботу в цей надскладний для всієї України час. Протримайтеся ще трохи, наша спільна Перемога не забариться!", – наголосили в компанії.
ЗАЕС та місто-супутник Енергодар окуповані ворожими військами з 4 березня.