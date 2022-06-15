ЄІБ має намір виділити EUR2 млрд польському держфонду допомоги біженцям України

Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) планує виділити EUR2 млрд на фінансування фонду допомоги, створеного урядом Польщі для надання допомоги біженцям з України та керованого держбанком розвитку Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK).

Згідно з інформацією на сайті ЄІБ, запропоновані кошти мають підтримати інвестиції в соціальну інфраструктуру, забезпечення доступу до житла і транспорту, і велику їх частину буде розподілено в менш розвинених регіонах.

ЄІБ зазначає, що це перший із субпроєктів у рамках схваленого 18 травня загального Пакета солідарності з Україною на EUR4 млрд, спрямованого на фінансування інвестицій у державах-членах ЄС, що зазнають найбільших витрат у зв'язку з війною в Україні.

Згідно з даними прикордонного відомства Польщі, після російського вторгнення в Україну 24 лютого українсько-польський кордон перетнули 4,067 млн осіб, а у зворотному напрямку - 2,091 млн.

Із майже 2 млн чистого припливу в Польщу з України, за даними ООН, зібраними від нацурядів, зареєструвалися в Польщі для отримання статусу тимчасового захисту 1,152 млн осіб.

За цим показником Польща є абсолютним лідером: за нею йдуть Німеччина з 565,8 тис. і Чехія з 366,49 тис., а загальна кількість зареєстрованих для отримання статусу тимчасового захисту біженців у Європі - 3,207 млн осіб.