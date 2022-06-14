ЄБРР надасть "Нафтогазу" EUR300 млн, перші EUR50 млн уже доступні для екстреної закупівлі газу - банк

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) надасть НАК "Нафтогаз України" EUR300 млн, з яких EUR50 млн уже доступні для екстреної закупівлі газу.

Згідно з поширеним у вівторок пресрелізом банку, фінансову допомогу НАК для закупівлі газу надано для компенсації втрат видобутку після військового вторгнення в Україну.

ЄБРР гарантує 66% (EUR200 млн) загального обсягу кредиту, який також підкріплено державною гарантією України. Після початкового платежу EUR50 млн гарантії донорів покриють наступні EUR100 млн та 66% остаточних EUR150 млн.

У ЄБРР зазначили, що фінансування дасть змогу НАК підтримувати тісну інтеграцію українського газового ринку з Європейським Союзом, зокрема, "Нафтогаз" зможе отримувати природний газ, використовуючи механізм конкурентних закупівель у попередньо кваліфікованих газових трейдерів у ЄС. Постачання газу в рамках кредиту відбуватиметься на базі стандартизованих контрактів EFET (Європейська федерація енергетичних трейдерів).

За даними банку, крім виділеного ним фінансування "Нафтогаз" планує залучити для закупівлі газу в рамках підготовки до опалювального сезону, а також виконання спецобов'язків щодо продажу газу за пільговими цінами близько EUR1 млрд.

"Невідкладність дій очевидна. Газ потрібен: для наступного опалювального сезону, для виробництва електроенергії, для ширшої підтримки економіки. Поповнення запасів газу необхідно розпочати зараз, щоб восени уникнути серйозних наслідків", - зазначив віцепрезидент ЄБРР Ален Пілу.

"Нафтогаз" високо цінує своє стратегічне партнерство з ЄБРР. Те, що ми можемо покластися на ЄБРР у найскладніших обставинах, підтверджує цей проєкт в умовах війни. Це, безумовно, сприятиме стійкості України. Ми вдячні за те, що разом із ЄБРР ми можемо допомогти модернізувати Україну, запроваджуючи найкращі практики і в закупівлі газу, і в сталому розвитку енергетичного сектора в Україні", - додав голова "Нафтогазу" Юрій Вітренко.

Як повідомлялося, наприкінці травня 2022 року Кабінет Міністрів України погодив залучення НАК "Нафтогаз України" кредиту від ЄБРР розміром до EUR300 млн із погашенням до 25 березня 2024 року. Залучені кошти буде спрямовано на закупівлю природного газу з метою задоволення повних потреб українських споживачів в енергоресурсах.

"Нафтогаз України" об'єднує найбільші нафтогазовидобувні підприємства країни (100% "Укргазвидобування" та 50%+1 акція ПАТ "Укрнафта"). Група також є монополістом зі зберігання природного газу в підземних сховищах (100% "Укртрансгаз") і транспортування нафти трубопровідним транспортом територією країни (100% "Укртранснафта"), активно розвиває напрям постачання газу побутовим споживачам.