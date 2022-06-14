Економіка

18:42 14.06.2022

ЄБРР надасть "Нафтогазу" EUR300 млн, перші EUR50 млн уже доступні для екстреної закупівлі газу - банк

2 хв читати
ЄБРР надасть "Нафтогазу" EUR300 млн, перші EUR50 млн уже доступні для екстреної закупівлі газу - банк

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) надасть НАК "Нафтогаз України" EUR300 млн, з яких EUR50 млн уже доступні для екстреної закупівлі газу.

Згідно з поширеним у вівторок пресрелізом банку, фінансову допомогу НАК для закупівлі газу надано для компенсації втрат видобутку після військового вторгнення в Україну.

ЄБРР гарантує 66% (EUR200 млн) загального обсягу кредиту, який також підкріплено державною гарантією України. Після початкового платежу EUR50 млн гарантії донорів покриють наступні EUR100 млн та 66% остаточних EUR150 млн.

У ЄБРР зазначили, що фінансування дасть змогу НАК підтримувати тісну інтеграцію українського газового ринку з Європейським Союзом, зокрема, "Нафтогаз" зможе отримувати природний газ, використовуючи механізм конкурентних закупівель у попередньо кваліфікованих газових трейдерів у ЄС. Постачання газу в рамках кредиту відбуватиметься на базі стандартизованих контрактів EFET (Європейська федерація енергетичних трейдерів).

За даними банку, крім виділеного ним фінансування "Нафтогаз" планує залучити для закупівлі газу в рамках підготовки до опалювального сезону, а також виконання спецобов'язків щодо продажу газу за пільговими цінами близько EUR1 млрд.

"Невідкладність дій очевидна. Газ потрібен: для наступного опалювального сезону, для виробництва електроенергії, для ширшої підтримки економіки. Поповнення запасів газу необхідно розпочати зараз, щоб восени уникнути серйозних наслідків", - зазначив віцепрезидент ЄБРР Ален Пілу.

"Нафтогаз" високо цінує своє стратегічне партнерство з ЄБРР. Те, що ми можемо покластися на ЄБРР у найскладніших обставинах, підтверджує цей проєкт в умовах війни. Це, безумовно, сприятиме стійкості України. Ми вдячні за те, що разом із ЄБРР ми можемо допомогти модернізувати Україну, запроваджуючи найкращі практики і в закупівлі газу, і в сталому розвитку енергетичного сектора в Україні", - додав голова "Нафтогазу" Юрій Вітренко.

Як повідомлялося, наприкінці травня 2022 року Кабінет Міністрів України погодив залучення НАК "Нафтогаз України" кредиту від ЄБРР розміром до EUR300 млн із погашенням до 25 березня 2024 року. Залучені кошти буде спрямовано на закупівлю природного газу з метою задоволення повних потреб українських споживачів в енергоресурсах.

"Нафтогаз України" об'єднує найбільші нафтогазовидобувні підприємства країни (100% "Укргазвидобування" та 50%+1 акція ПАТ "Укрнафта"). Група також є монополістом зі зберігання природного газу в підземних сховищах (100% "Укртрансгаз") і транспортування нафти трубопровідним транспортом територією країни (100% "Укртранснафта"), активно розвиває напрям постачання газу побутовим споживачам.

Теги: #газ #нафтогаз #єбрр

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:44 13.06.2022
Роман Жадана "Інтернат" став переможцем літературної премії ЄБРР за 2022 рік

Роман Жадана "Інтернат" став переможцем літературної премії ЄБРР за 2022 рік

20:47 11.06.2022
Німеччина з січня до квітня 2022 року збільшила імпорт із РФ на 60% - український посол Мельник

Німеччина з січня до квітня 2022 року збільшила імпорт із РФ на 60% - український посол Мельник

19:12 10.06.2022
"Нафтогаз" звільнив топменеджера, який купив новий Bentley

"Нафтогаз" звільнив топменеджера, який купив новий Bentley

15:29 10.06.2022
"Нафтогаз" звільнив топменеджера, який купив новий Bentley

"Нафтогаз" звільнив топменеджера, який купив новий Bentley

07:38 08.06.2022
Україні потрібна допомога для імпорту до 6 млрд куб. м газу до опалювального сезону

Україні потрібна допомога для імпорту до 6 млрд куб. м газу до опалювального сезону

18:29 07.06.2022
Уряд доручив "Нафтогазу" довести запаси газу в ПСГ на початок ОЗП до 19 млрд куб. м – Шмигаль

Уряд доручив "Нафтогазу" довести запаси газу в ПСГ на початок ОЗП до 19 млрд куб. м – Шмигаль

17:14 07.06.2022
Газопостачання вже відновлено в 694 деокупованих населених пунктах України, електроенергію - майже в 900, вода з'явилася в 627 - заступник голови ОП

Газопостачання вже відновлено в 694 деокупованих населених пунктах України, електроенергію - майже в 900, вода з'явилася в 627 - заступник голови ОП

19:55 05.06.2022
Євросоюз розробив план відмови від російського газу

Євросоюз розробив план відмови від російського газу

19:34 03.06.2022
Виробники тепла отримуватимуть газ за фіксованою ціною 7,4 грн/куб. м

Виробники тепла отримуватимуть газ за фіксованою ціною 7,4 грн/куб. м

19:25 03.06.2022
Кабмін пропонує спрямувати на утримання тарифів на газ і тепло для населення 264 млрд грн

Кабмін пропонує спрямувати на утримання тарифів на газ і тепло для населення 264 млрд грн

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Кличко: Київ здійснив чергову виплату за зовнішнім боргом відповідно до графіка

Україна та ЄС погодили текст угоди про лібералізацію автоперевезень

В Україні розпочалося збирання врожаю сезону-2022 – Одеська ОВА

Німеччина з січня до квітня 2022 року збільшила імпорт із РФ на 60% - український посол Мельник

Грошова маса в Україні у травні знизилася на 0,1%, а база зросла на 0,4% – НБУ

ОСТАННЄ

Кабмін збереже програму "Доступні кредити 5-7-9%", незважаючи на підвищення облікової ставки НБУ

Кличко: Київ здійснив чергову виплату за зовнішнім боргом відповідно до графіка

Кабмін спростив порядок фіксації руйнувань та пошкоджень житлових будівель і споруд внаслідок бойових дій

Україна та ЄС погодили текст угоди про лібералізацію автоперевезень

Внутрішній ринок обвалився удвічі, український виробник на додачу страждає від пільгового імпорту - власник корпорації "Біосфера"

Біткоїн падав нижче за $21 тис. уперше з грудня 2020 року

"Укрпошта" відновлює доставку відправлень із китайського маркетплейсу AliExpress

Зернотрейдери просять уряд України організувати зерновий коридор через Молдову

Ціна 1 кв. м у столичних новобудовах може зрости до 20%

"Нова пошта" з 15 червня відновлює доставку з AliExpress

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА