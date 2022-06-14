Економіка

11:52 14.06.2022

Ціна 1 кв. м у столичних новобудовах може зрости до 20%

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Ціна 1 кв. м у столичних новобудовах може зрости до 20%

Забудовники у Києві можуть підвищити ціни на 10-20% порівняно з довоєнним рівнем, повідомила агентству "Інтерфакс-Україна" менеджер з корпоративних комунікацій City One Development Галина Мартиненко.

"У травні більшість забудовників залишали довоєнні цінові діапазони, але в червні на ринку спостерігається поступовий перегляд цінової політики. Попри відсутність активного попиту, враховуючи підвищення цін на будівельні матеріали, особливо імпортні, та їх логістику, забудовники можуть поступово підвищувати ціни на 10-20% порівняно з довоєнним рівнем", - повідомила Мартиненко.

Згідно зі здійсненим компанією моніторингом столичного ринку первинної нерухомості, ціни вже поступово починають зростати. "З огляду на тенденцію, протягом літа ціни і в доларовому, і особливо у гривневому еквіваленті, змінюватимуться у бік збільшення", - повідомила Мартиненко.

Вона нагадала, що до початку червня стало відомо про відновлення продажу більш як половини ЖК Києва (134 із 205). У проєктах компанії City One Development відновлення будівництва відбулося у всіх проєктах. Це сім із восьми черг ЖК бізнес-класу "Новопечерські Липки" та ЖК комфорт-класу "Святобор".

За словами Мартиненко, загалом на ринку будівництво відновлюється не тими обсягами, як було до війни, водночас терміни введення в експлуатацію переносять на декілька кварталів.

"Нового попиту на житло поки що немає. Офіси продажу працюють зі старими клієнтами з виплати розстрочок. Попит відновлюватиметься поступово, у міру стабілізації ситуації та мінімізації ракетних ударів", - додала вона.

На цьому етапі, наголосила експерт, основним ціновим маркетинговим інструментом залучення нових клієнтів є надання знижок залежно від першого внеску.

Інвестиційно-девелоперська компанія City One Development реалізує комплекс послуг у сфері створення та розвитку об'єктів нерухомості. Серед проєктів компанії – "Новопечерські Липки", "Бульвар Фонтанів", "Святобор".

Портфель нерухомості налічує понад 900 тис. кв. м будівельного обсягу. На етапі будівництва – 600 тис. кв. м.

Теги: #нерухомість #city_one_development

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