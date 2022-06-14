Після двох секвестрів бюджету фонди зарплат держслужбовців зменшилися на 10-15% - голова НАДС

Після двох секвестрів державного бюджету фонди заробітних плат державних службовців зменшилися на 10-15%, але державна служба при цьому залишається відповідальним роботодавцем, зазначає голова Національного агентства України з питань державної служби (НАДС) Наталія Алюшина.

"Державна служба проходить випробування на міцність. Після двох секвестрів фонди заробітних плат держслужбовців зменшилися на 10-15%. Ми чекаємо на третій секвестр бюджету. Час оптимізації", - зазначила Алюшина в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Голова НАДС повідомила, що попри скорочення фондів, за захищеними статтями виплати тривають, але іноді є затримки із заробітною платою на центральному рівні на три-п'ять днів.

"За даними звіту Ernst & Young, 13% бізнесу пішли з ринку, оскільки люди втратили все. Водночас державна служба, як показує практика, залишається відповідальним роботодавцем", - наголосила Алюшина.

Вона також розповіла, що декілька днів тому було укладено угоду між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку щодо спрямування першого траншу у розмірі EUR476 млн на підтримку державного управління та зарплати державним службовцям та вчителям. "Загалом в угоді передбачено 1,5 млрд євро. Цих коштів має вистачити до березня 2023 року", - розповіла чиновниця.

Голова НАДС зазначила, що новина про міжнародну фінансову підтримку дає сподівання на позитивніші сценарії. "Якщо буде ухвалено рішення щодо впровадження нової моделі оплати праці, то буде чітка та зрозуміла система на основі класифікації посад відповідно до каталогу. Отже, і зарплата зростатиме", - пояснила Алюшина.