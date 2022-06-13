"ДТЕК" за тиждень відновив енергопостачання 440 тис. сімей у Донецькій і Дніпропетровській областях

Аварійно-відновлювальні бригади "ДТЕК" з 6 по 12 червня відновили електропостачання майже 440 тисяч сімей у 267 населених пунктах Донецької та Дніпропетровської областей, повідомляється у пресрелізі енергохолдингу в понеділок.

"Незважаючи на щоденні обстріли в Донецькій області енергетики "ДТЕК" за тиждень з 6 по 12 червня повернули світло 439 937 сім'ям у 263 населених пунктах Донбасу. В деяких населених пунктах через регулярні обстріли енергетикам доводиться щодня виконувати ремонти мереж і повертати світло жителям", - зазначено в документі.

Як повідомили в компанії, 11 червня, зокрема, через ворожі обстріли постраждало обладнання НЕК "Укренерго", що призвело до знеструмлення понад 300 тисяч жителів Донецької області - Краматорського та Бахмутського районів. Фахівцям "ДТЕК Донецькі електромережі" вдалося спільно з "Укренерго" відновити за тимчасовою схемою електропостачання півночі Донбасу на час ремонту основної лінії енергетиками НЕК.

"Просимо жителів із розумінням ставитися до того, що проблеми з електропостачанням можуть виникати. На жаль, обстріли територій тривають, і через них часто страждає інфраструктура електромереж і зупиняється робота енергопідприємств", - заявили в "ДТЕК".

За інформацією енергохолдингу, ворожі обстріли також пошкодили електромережі в Криворізькому районі Дніпропетровської області. За минулий тиждень аварійні бригади "ДТЕК" повернули світло майже 600 сім'ям у чотирьох населених пунктах області.

"Аварійні бригади енергетиків безперервно працюють уже 109 діб, щоб оперативно відновлювати електропостачання населених пунктів, які постраждали через бойові дії. Електромонтери "ДТЕК" разом із лікарями, волонтерами, постачальниками необхідних харчових продуктів і ліків роблять усе, що від них залежить, щоб підтримати Україну та українців у складних умовах", - наголосили в енергохолдингу.