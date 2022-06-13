Рада відклала розгляд законопроєкту про скасування імпортних мит на товари й авто, але зробить це в червні - нардеп

Верховна Рада має намір розглянути законопроєкт №7418 про скасування імпортних мит на товари та автомобілі в червні, при цьому голосування щодо нього поточного тижня не буде, повідомив заступник голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк.

"Голосування в Раді щодо законопроєкту №7418 (скасування імпортних мит на товари та авто) цього тижня не буде. Але буде в червні", - написав він у телеграм-каналі в понеділок уранці.

Раніше профільний комітет рекомендував Верховній Раді підтримати урядовий законопроєкт №7418 за основу та в цілому, хоча депутати зареєстрували три альтернативні проєкти закону.