Економіка

14:35 11.06.2022

Україна в жовтні може зіткнутися з дефіцитом складів для 10-15 млн тонн зерна – прем'єр

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Україна в жовтні може зіткнутися з дефіцитом складів для 10-15 млн тонн зерна – прем'єр

Україна була б вдячна Німеччині за допомогу в розблокуванні експорту агропродукції та організації мобільних сховищ зерна у зв'язку з очікуваним дефіцитом складських потужностей вже цієї осені, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на зустрічі з федеральним міністром з питань продовольства і сільського господарства Німеччини Чемом Оздеміром.

"За попередніми оцінками, в жовтні нам може не вистачити складських приміщень для зберігання врожаю для 10-15 млн тонн. Мінагрополітики розглядає можливість організації мобільних сховищ", - написав він у телеграм-каналі у суботу.

Шмигаль наголосив, що Росія навмисно руйнує сільськогосподарські об'єкти, як, наприклад, другий найбільший зерновий термінал України в Миколаєві кілька днів тому.

Українська зернова асоціація (УЗА) на початку червня збільшила прогноз врожаю зернових і олійних в Україні в поточному сезоні на 5,2% порівняно з квітневим прогнозом – до 66,5 млн тонн.

Теги: #зерно #склади #шмигаль

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