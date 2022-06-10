Україна має всі можливості пройти безболісно опалювальний період - Тимошенко

Якщо розпочати підготовку до зими вже зараз, можна буде розраховувати на відносно легке проходження опалювального сезону, для цього потрібно спрямувати на потреби людей український газ та атомну електроенергію за доступною ціною та покласти на склади 2,5 мільйона тонн вугілля вітчизняного видобутку, заявила лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко.

"Нам потрібно переглянути докорінно тарифну політику. І наразі настав час вирішити цю ситуацію. У нас є український газ, ціна на який щонайменше удвічі нижча за ту, що була попередньою зимою. І українці, захищаючи свою країну, переживаючи таке лихо, заслужили, щоб їм віддали український газ за доступною ціною - взяти лише 30% рентабельності і нічого більше", - сказала вона в ефірі "Єдиних новин".

Аналогічна, за її словами, ситуація з енергетикою. Атомної електроенергії в Україні достатньо, і вона коштує 62 копійки за кіловат: "Нам потрібно зробити так, щоб люди у скрутну хвилину отримували нашу атомну електроенергію за нормальною ціною".

Крім того, вона наголосила, що Україна видобуває достатню кількість вугілля, тому потрібно лише заздалегідь покласти на склади щонайменше 2,5 мільйона тонн вугілля вітчизняного видобутку.

Також Тимошенко зазначила, що насамперед владі потрібно приділити особливу увагу питанню забезпечення житлом людей, які його втратили внаслідок бойових дій. Для цього варто зробити експертизу щодо кожного зруйнованого об'єкту невідкладно, тому що "не можна взимку людей залишити без житла".

"Україна може на сьогодні забезпечити відновлення житла, яке потребує ремонту, а також інвентаризувати гуртожитки, санаторії тощо для того, щоб можна було розселити людей, житло яких не підлягає відновленню. Але цим потрібно займатися вже наразі, щохвилини. У пріоритеті - проблеми людей", - наголосила Тимошенко.