KSE Institute уточнив суму збитків інфраструктури від війни та знизив її до $103,9 млрд

Загальна сума прямої шкоди економіці України від пошкодження та руйнування житлових і нежитлових будівель та інфраструктури станом на 8 червня становила $103,9 млрд, або 3 трлн грн, що на $2,6 млрд (або 100 млн грн) менше, ніж станом на 25 травня, свідчить дослідження у рамках проєкту "Росія заплатить" аналітичного підрозділу KSE Institute Київської школи економіки (КШЕ).

"Станом на 8 червня уточнена загальна сума прямої шкоди економіки України від пошкодження та руйнування житлових і нежитлових будівель та інфраструктури становить $103,9 млрд, або 3 трлн грн", - зазначив KSE Institute у релізі в четвер.

Згідно з ним, скорочення загальної суми прямої шкоди інфраструктури на $2,6 млрд пов'язано з перерахунком втрат, завданих окремим категоріям об'єктів залізничної інфраструктури, релігійним та культурним спорудам, а також втрат легкових авто.

"Водночас "органічне" збільшення вартості пошкодженого/зруйнованого майна в результаті бойових дій за останній тиждень становить $1 млрд", – уточнюють автори дослідження.

Зокрема, виріс збиток, заподіяний підприємствам, навчальним закладам та охороні здоров'я, дитсадкам, адмінбудівлям та складській інфраструктурі. Збитки, завдані через руйнування та пошкодження українських підприємств, уже досягли $11,5 млрд, освітніх установ — $1,6 млрд, медустанов — $1,1 млрд, дитсадків — $576 млн.

Загалом з початку війни Росії проти України пошкоджено, зруйновано чи захоплено щонайменше 44.8 млн кв. м житла, 256 підприємств, 6,3 тис. залізничних колій, 656 медустанов, 1177 навчальних закладів, 668 дитсадків, 198 складів, 20 торговельних центрів, 28 нафтобаз.

Водночас аналітики проєкту уточнили також суму збитків залізничної інфраструктури та рухомого складу. Порівняно з попереднім звітом, збитки за цією категорією скоротилися на $1 млрд і станом на 8 червня склали $2,7 млрд. У результаті бойових дій пошкоджено 6,3 тис. шляхів та 41 міст, уточнюється в повідомленні.

Уточнення пов'язані з коригуванням коефіцієнта пошкодження майна на неконтрольованих територіях, пояснили автори дослідження.

Крім цього, за уточненими розрахунками через війну Росії проти України, українці втратили 105 тис. автомобілів на загальну суму $968 млн, тоді як попередня оцінка становила $1,6 млрд, зазначено в релізі.

Щодо збитків від руйнування релігійних будівель, то воєнні дії, за останніми даними, пошкодили 141 релігійний та 203 культурні об'єкти, сума збитків становить $81 млн проти попередньої оцінки в $272 млн.