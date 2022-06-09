Економіка

16:34 09.06.2022

ООН готує угоду щодо розблокування експорту зерна з України та добрив із РФ - ЗМІ

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ООН готує угоду щодо розблокування експорту зерна з України та добрив із РФ - ЗМІ

Організація Об'єднаних Націй (ООН) працює над угодою, яка дозволить експортувати зерно з України через її морпорти в Чорне море, а також надасть безперешкодний доступ на світові ринки російських продуктів харчування та добрив, повідомляється на сайті видання Deutsche Welle з посиланням на генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша.

"Я доручив голові Конференції ООН з торгівлі та розвитку Ребекці Грінспан та заступнику генсека ООН з гуманітарних питань Мартіну Гріффітсу координувати роботу двох цільових груп для допомоги у досягненні пакетної угоди, яка гарантує безпечний експорт продуктів харчування українського виробництва через Чорне море, а також безперешкодний доступ до світових ринків для російського продовольства та добрив", - наводить видання заяву Гутерреша 9 червня на брифінгу Групи реагування на глобальну продовольчу, енергетичну та фінансову кризу.

За його даними, високопосадовці у Києві, Москві, Анкарі, Брюсселі та Вашингтоні тісно співпрацюють із цього питання протягом останніх десяти днів. Одночасно Гуттереш заявив, що не хоче розкривати подробиць обговорюваної угоди, щоб не поставити під загрозу її шанси на успіх.

Видання нагадало, що російський військовий флот заблокував експорт з України 22-25 млн тонн зернових культур, тоді як уже восени ця цифра може збільшитися до 75 тис. тонн за рахунок нового врожаю.

Як повідомлялося, Гуттереш 13 квітня заявив, що війна в Україні може приректи понад 1/5 людства на злидні, нужду і голод, небачені раніше десятиліттями.

Міністр національної оборони Туреччини Хулусі Акар 7 червня повідомив турецькому виданню "Анадолу", що Туреччина веде переговори з Україною, ООН та РФ для розблокування експорту українського зерна.

Того самого дня міністр сільського та лісового господарства Туреччини Вахіт Кірішчі (Vahit Kirişci) заявив турецькому виданню Yeni Safak, що його країна готова виступати арбітром в організації експорту зернових із українських морпортів, а Україна погодилася надати Туреччині 25% знижку на купівлю сільгосппродукції в обмін на посередництво у відновленні морської торгівлі.

Проте повідомлялося, що уряд України не брав участі у переговорах в Анкарі 8 червня, де обговорювали питання розблокування портів для експорту українського зерна між Туреччиною та РФ. Також на зустріч не було запрошено ані президента України Володимира Зеленського, ані міністра закордонних справ Дмитра Кулебу. При цьому в.о. виконавчого директора Української зернової асоціації (УЗА) Сергій Іващенко заявив, що Україна не розглядала питання знижок для турецької сторони в обмін на її посередництво у створенні "зернового коридору".

Теги: #зерно #оон #угода

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