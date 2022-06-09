Економіка

13:11 09.06.2022

Зеленський привітав відкриття в Києві регіонального офісу Організації економічного співробітництва та розвитку – виступ на конференції ОЕСР

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Зеленський привітав відкриття в Києві регіонального офісу Організації економічного співробітництва та розвитку – виступ на конференції ОЕСР

Рішення відкрити в Києві регіональний офіс Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) є визнанням важливості України для глобального співробітництва та розвитку, вважає президент України Володимир Зеленський.

Виступаючи через відеозв'язок на конференції організації в четвер, він нагадав про майбутнє післявоєнне відновлення України на основі нового "плану Маршалла".

"Принципове рішення щодо відкриття регіонального офісу організації в Києві, нашій столиці, є важливим практичним кроком у цьому напрямі, а також визнанням важливості нашої країни, нашого регіону для глобальної співпраці та розвитку", - сказав він, висловивши сподівання на швидку зустріч із генеральним секретарем ОЕСР у Києві.

Він також назвав правильним рішення ОЕСР призупинити процес вступу Росії до організації. "Це має бути прикладом для інших міжнародних організацій, ми маємо продовжувати використовувати всі інструменти тиску на Росію і на рівні міжнародних організацій, і на рівні країн, щоб зупинити її агресивну політику. Світ має прибрати все, що заважає співпраці та розвитку, і російську агресію як першу та головну перешкоду, першу і ключову загрозу", - заявив Зеленський.

Він наголосив на загрозі екологічної катастрофи, пов'язаної з бойовими діями на Донбасі. "Бойові дії в такому регіоні і тим паче із застосуванням зброї, яку нині використовує Росія, - це загроза забруднення великої території, поширення забруднення на підземні водні шляхи та річки, а отже, і Чорне море. Ви лише уявіть рівень втрат, рівень втрат для Європи та світу", - сказав президент.

Можливе застосування Росією зброї масового ураження, сказав Зеленський, поставить під загрозу "джерела питної води в нашому регіоні" та призведе до загрози радіаційного чи хімічного забруднення у Чорному морі та частині Середземномор'я.

Зеленський закликав також виключити Росію з Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН, наголосивши, що її дії щодо блокування українських портів загрожують голодом "від 400 мільйонів до 1 мільярда людей".

Він не погодився з характеристикою нинішньої ситуації як геополітичної кризи. "Про геополітику говорять лише тоді, коли не хочуть визнавати, що відмовляються від своїх цінностей. І я вдячний вам за те, що ви дотримуєтеся своїх принципів, за те, що ви готові обстоювати ці цінності, тому що на основі цих цінностей можливий сталий розвиток і стійкість прогресу", - заявив президент.

Організація економічного співробітництва та розвитку – міжнародна економічна організація розвинутих країн, що визнають принципи представницької демократії та вільної ринкової економіки.

Теги: #відновлення #оеср #зеленський

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