Україна планує залучити $20 млрд міжнародної підтримки до кінця 2022 року - глава Мінфіну

Міністерство фінансів планує у червні залучити $4,8 млрд позик та грантів від міжнародних партнерів, у липні - ще близько $4 млрд, тоді як до кінця 2022 року Україна має намір залучити додатково $20 млрд, повідомив міністр фінансів Сергій Марченко.

"Цього місяця ми плануємо залучити $4,8 млрд. Порівняно з $1,5 млрд у травні - це дуже суттєва підтримка", - сказав Марченко під час дискусії на засіданні комітету з питань фінансів, податкової та митної політики у четвер.

"До кінця року ми плануємо додатково залучити $20 млрд", - додав він.