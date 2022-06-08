Економіка

18:21 08.06.2022

Україна може у 2022 році отримати до EUR1,5 млрд доходів від експорту електроенергії - Зеркаль

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Україна може у 2022 році отримати до EUR1,5 млрд доходів від експорту електроенергії - Зеркаль

Україна може у 2022 році отримати до EUR1,5 млрд доходів від експорту електроенергії, повідомила радник міністра енергетики України Лана Зеркаль.

"Можна сказати, що до кінця року за всіх нормальних обставин ми зможемо заробити десь EUR1,5 млрд", - сказала вона в ефірі "Суспільного" у середу.

Зеркаль зазначила, що в умовах військової агресії РФ попит на електроенергію всередині України значно знизився, і країна має профіцит генеруючих потужностей, що дає можливість збільшити експорт до Європи.

Як повідомлялося, з 16 березня 2022 року українська енергосистема працює синхронно із європейською континентальною мережею ENTSO-E. Оператори систем передачі Континентальної Європи на початку червня дали ствердну відповідь на запит НЕК "Укренерго" щодо відновлення комерційного експорту електроенергії з України.

Україна у січні-квітні 2022 року збільшила виручку від експорту електроенергії в 2,6 раза (на $87,11 млн) порівняно з аналогічним періодом 2021 року - до $141,05 млн. До Словаччини за чотири місяці поставлено електроенергії на $48,968 млн, Угорщини - на $40,408 млн, Румунії - на $29,274 млн, інших країн - на $22,4 млн.

Україна у 2021 році знизила виручку від експорту електроенергії на 8,5% (на $23,89 млн) порівняно з 2020 роком - до $256,941 млн. Крім того, Україна у 2021 році імпортувала електроенергії на $87,345 млн проти $131,605 млн.

Україна у 2021 році знизила експорт електроенергії на 26,5% (на 1 млрд 258,7 млн кВт-год) порівняно з 2020 роком - до 3 млрд 495,4 млн кВт-год, імпорт - на 25,9% (на 591,3 млн кВт-год), до 1 млрд 693,6 млн кВт-год.

Теги: #експорт #електроенергія #зеркаль
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