Економіка

16:37 08.06.2022

Українські домогосподарства втратять чверть бюджету через зростання вартості життя, бідність у 2023 році може зрости до 58% - СБ

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Українські домогосподарства втратять чверть бюджету через зростання вартості життя, бідність у 2023 році може зрости до 58% - СБ

Українські домогосподарства втратять чверть бюджету через підвищення вартості життя, вважає регіональний директор Світового банку (СБ) у справах країн Східної Європи Аруп Банерджі.

"За нашими власними оцінками, втрати домогосподарств від шоку доходів і підвищення вартості життя становитимуть майже 25% бюджету домашніх господарств. Бідність, за найгіршого сценарію, може досягти 58% у 2023 році", - зазначив він в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Це підштовхне ще мільйони людей (в Україні – ІФ-У) до отримання соціальної допомоги, додав Банерджі.

Попри значне фінансове навантаження державного бюджету, Україні слід уникати різких скорочень соціальних видатків, оскільки це матиме катастрофічні наслідки для одержувачів допомоги в межах цих програм соціального захисту, вважають у СБ.

"Саме тому банк підтримував і буде надалі підтримувати програму Гарантованого мінімального доходу, зокрема за допомогою нової виплати в розмірі $50 млн", - повідомив регіональний директор СБ.

Він також нагадав, що СБ готується надати Україні позику майже в $100 млн у межах перерозподілу коштів позики для підтримки програми допомоги переселенців на період запровадження воєнного стану.

Теги: #сб #банерджі
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