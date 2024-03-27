Економіка

06:54 27.03.2024

Україна очікує надходження $1,5 млрд DPL СБ до кінця березня

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Україна очікує надходження $1,5 млрд DPL СБ до кінця березня

Міністр фінансів Сергій Марченко та регіональний директор Світового банку у справах України, Білорусі та Молдови Аруп Банерджі підписали Угоду про позику на $1,5 млрд після відповідного рішення ради директорів Світового банку у вівторок виділити для України цей новий кредит у рамках позики на політику розвитку (DPL).

"Очікується, що кошти надійдуть до держбюджету України вже до кінця березня цього року", - повідомив Мінфін у пресрелізі в ніч на середу.

Він нагадав, що кошти буде надано під гарантії уряду Японії через Цільовий фонд Світового банку (ADVANCE Ukraine) у розмірі $984 млн і під гарантію Великої Британії на суму $516 млн.

З метою зниження вартості обслуговування кредитних зобов'язань України в межах позики DPL2024 на найближчі роки з японських коштів Угодою про позику DPL передбачено капіталізацію відсотків у сумі $99,54 млн, уточнив Мінфін.

"Залучені кошти будуть спрямовані на підтримку державного бюджету України та відновлення економіки, фінансування першочергових соціальних і гуманітарних видатків держбюджету", - наводяться в релізі слова міністра фінансів Сергія Марченка.

Проєкт DPL - це системний проєкт, спрямований на підтримку проведення реформ в Україні, а кошти зараховуються до загального фонду державного бюджету єдиним траншем за результатами виконаних до підписання завдань.

Головні напрями реформ цієї позики, як зазначив Мінфін, стосувалися вдосконалення корпоративного управління, стимулювання відновлюваної енергогенерації, впровадження аграрних нот як нового інструменту для отримання фінансування фермерами, зміцнення фінансового сектору через покращення доступу бізнесу до фінансування (за програмою "Доступні кредити 5-7-9"). А також імплементації митного та податкового досвіду ЄС до українського законодавства, поліпшення фіскальної політики та регулювання ринків капіталу, забезпечення прозорості та підзвітності замовників у системі електронних закупівель.

Як повідомлялося, представники Нацбанку на пресконференції 14 березня спрогнозували надходження до кінця квітня зовнішнього фінансування обсягом $10 млрд або більше, що дасть змогу відновити резерви, тоді як до цього від початку року Україна отримала лише $1,2 млрд. Водночас НБУ зазначив, що таке неритмічне зовнішнє фінансування не призведе до якихось шоків на валютному ринку.

Минулого тижня Україна вже отримала перший транш EUR4,5 млрд від ЄС за програмою Ukraine Facility, $1,5 млрд - від Канади і $230 млн - від Японії через Світовий банк. Крім цього, у вівторок в Україну надійшло від МВФ $880 четвертого траншу за програмою розширеного фінансування EFF млн.

 

 

Теги: #кредит #сб #терміни

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