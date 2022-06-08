ЄК створила Платформу ділового співробітництва для підтримки експорту українських товарів

Європейська Комісія (ЄК) у рамках плану заходів "Шляхи солідарності" 7 червня офіційно запустила платформу "Україна-ЄС для зв'язків із бізнесом" (EU-Ukraine business matchmaking platform).

Створена на базі European Enterprise Network (EEN) платформа спрямована на встановлення ділових контактів і спрощення операцій експорту-імпорту товарів з/до України, повідомляється на сайті Міністерства аграрної політики та продовольства в середу.

Платформа зосереджена на таких секторах: логістика, сільгоспвиробництво та с/г переробка, експорт/імпорт сільгосппродукції, експорт/імпорт харчових продуктів, сировини, деталей для агротехніки, металу, деревини, мінеральних добрив, бензину, дизпального тощо.

"Ця платформа доповнює дві інші платформи, що створені за підтримки Європейської Комісії, для пошуку партнерів, і допомагають подолати проблеми, спричинені війною, і які можуть бути корисними для вашого бізнесу: платформу підтримки ланцюга постачання Enterprise Europe Network (EEN) та форум ЄС Clusters Support Ukraine", - підсумувало Мінагрополітики.

За його даними, зацікавлені сторони можуть безкоштовно зареєструватися на сайті платформи за посиланням, створити свої профілі та шукати відповідних ділових партнерів і можливості реалізації своїх експортних пропозицій.