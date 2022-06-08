Економіка

12:53 08.06.2022

Гарантій Туреччини недостатньо для безпеки морського експорту зерна з України – в. о. директора УЗА

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Гарантій Туреччини недостатньо для безпеки морського експорту зерна з України – в. о. директора УЗА

Уряд України не бере участі в переговорах у Стамбулі, де представники Туреччини та РФ обговорюють питання створення зернового коридору для експорту зернових культур із заблокованих РФ морпортів, українська сторона також не розглядала питання знижок для турецької сторони в обмін на її посередництво.

Крім того, участі однієї Туреччини у відновленні експорту зерна в Чорному морі недостатньо для гарантування безпеки українського експорту, повідомив в.о. виконавчого директора Української зернової асоціації (УЗА) Сергій Іващенко на онлайн-зустрічі ProAgro Forum Elevator "Стратегії розвитку галузі зберігання зерна у воєнний і післявоєнний період" у середу.

"У нашому уряді такі питання не порушувалися, він у таких переговорах не бере участі, про якісь знижки на вартість зерна не йдеться. Це лише бажання окремих осіб, яке вони подають у медіа... Більше того, Туреччина як гарант - недостатня сила в Чорному морі, щоб гарантувати безпеку вантажів та українських портів", - прокоментував Іващенко заяви турецьких політиків, зроблені у ЗМІ 7 червня.

Раніше міністр сільського та лісового господарства Туреччини Вахіт Кірішчі (Vahit Kirişci) заявив турецькому виданню Yeni Safak, що його країна готова стати арбітром в організації експорту зернових з українських морпортів, а Україна погодилася надати Туреччині 25% знижки на купівлю сільгосппродукції в обмін на посередництво у відновленні морської торгівлі.

У свою чергу міністр національної оборони Туреччини Хулусі Акар повідомив турецькому виданню "Анадолу", що Туреччина проводить переговори з Україною, ООН і РФ щодо формування зернового коридору з України та відзначив прогрес у процесі розблокування українського агроекспорту.

Іващенко також зазначив, що навіть якщо допустити можливість негайного заходження до чорноморської акваторії кораблів країн-гарантів зернового коридору з НАТО та ЄС, то їм потрібно щонайменше 3-4 місяці для розмінування території біля українських портів. Це зумовлено тим, що російські війська замінували морську акваторію рухомими плаваючими мінами, швидкий пошук і знешкодження яких неможливий.

"Однак (Україні - ІФ) необхідно розуміти, що таке конвоювання або деблокаду справді здійснюватимуть країни-гаранти, які готові та мають можливість гарантувати безпеку і наших портів, і перевезень у Чорному морі", - уточнив представник УЗА.

Українська зернова асоціація (УЗА) – об'єднання виробників, переробників і великих експортерів зерна, які щорічно експортують близько 90% української зернової продукції.

Теги: #зерно #туреччина
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