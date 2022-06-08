Економіка

12:37 08.06.2022

Депутати готують іще щонайменше два альтернативних законопроєкти щодо скасування мит на імпорт авто

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Депутати готують іще щонайменше два альтернативних законопроєкти щодо скасування мит на імпорт авто

Група народних депутатів зареєструвала альтернативний урядовому законопроєкту щодо скасування пільг на імпортні товари (7418-1), іще щонайменше два таких готують до подання до Верховної Ради, повідомив заступник голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Желєзняк.

"Уже до законопроєкту №7418 подали альтернативний законопроєкт. За моєю інформацією, ще щонайменше два альтернативних законопроєкти готують. І якщо за ставками на інші імпортні товари спору практично немає, то різниця у законопроєктах криється у питанні розмитнення авто", - написав Железняк у телеграм-каналі у середу.

Тоді як Кабмін у своєму законопроєкті пропонує повністю прибрати пільгу на імпорт автомобілів, законопроєкт №7418-1 пропонує залишити пільги тим, хто брав участь у бойових діях.

За даними Железняка, готують законопроєкти, які передбачатимуть збереження пільги для дешевих авто та на акциз.

Парламентарій зазначив, що для ухвалення такого законопроєкту одразу в першому та другому читаннях потрібна повна згода всього парламенту, тоді як наявність декількох альтернативних варіантів означає можливі розбіжності.

Як повідомлялося, урядовий законопроєкт №7418 із поправками до Податкового кодексу та інших законів про повернення всіх мит та ПДВ на імпортні товари, зокрема на автомобілі. Він також пропонує відновити оподаткування, яке було скасовано законом №2142, для товарів, які ввозять платники єдиного податку першої-третьої групи, оскільки в середньому за місяць бюджет за цією пільгою втрачає майже 3 млрд грн ввізного мита.

Теги: #мита #автівки
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