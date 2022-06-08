Економіка

11:12 08.06.2022

СБ найближчим часом надасть Україні позику на $100 млн для допомоги внутрішнім переселенцям

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СБ найближчим часом надасть Україні позику на $100 млн для допомоги внутрішнім переселенцям

Світовий банк незабаром надасть Україні позику $100 млн для допомоги внутрішнім переселенцям, повідомив регіональний директор СБ у справах країн Східної Європи Аруп Банерджі.

"Враховуючи гостру потребу у фінансуванні центрального бюджету, Світовий банк в даний час зосереджує свою увагу на наданні швидкої і негайної допомоги, яка, в свою чергу, може допомогти населенню, особливо найбільш вразливим групам населення. По-перше, дуже скоро ми виділимо ще $100 млн на допомогу внутрішньо переміщеним особам", - сказав він в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Банерджі додав, що СБ продовжує в рамках наявних проєктів надавати допомогу в секторі охорони здоров'я, інфраструктури та енергетики.

"Ми також вивчаємо можливості співпраці з іншими двосторонніми партнерами з розвитку (як-от Італія, Японія та Сполучені Штати), які дуже зацікавлені в залученні до позики PEACE (проєкт "Підтримка державних видатків для забезпечення сталого державного управління в Україні" - ІФ) та фінансуванні інших видів підтверджуваних бюджетних витрат", – зазначив регіональний директор СБ.

Конкретні статті ще не узгоджено, але, безумовно, вони передбачатимуть додаткові виплати внутрішньо переміщеним особам та іншим вразливим групам населення в Україні, додав Аруп Банерджі.

Теги: #світовий_банк #позика #впо
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