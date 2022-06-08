Міненерго США підвищило прогноз ціни Brent на 2022 рік до $107,37/бар., зберегло оцінку на 2023 рік

Міненерго США підвищило прогноз ціни нафти сорту Brent на 2022 рік із $103,35/бар. до $107,37/бар., випливає із даних щомісячного прогнозу управління енергетичної інформації відомства (EIA).

При цьому Міненерго зберегло оцінку вартості Brent на 2023 рік на рівні 97,24 дол./бар.

"Поточні рівні запасів нафти низькі, що посилює потенціал волатильності цін. Фактичні цінові результати багато в чому залежатимуть від того, якою мірою чинні санкції, накладені на Росію, і потенційні в майбутньому вплинуть на видобуток нафти в Росії або її продаж на світовому ринку", - йдеться в звіті.

За даними EIA, середня ціна Brent у травні становила $113/бар. На сьогодні відомство прогнозує, що в другій половині 2022 року цей сорт коштуватиме в середньому $108/бар.