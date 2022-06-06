МАГАТЕ потребує підтримки ООН для місії на окуповану РФ Запорізьку АЕС – голова агентства

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) потребує підтримки ООН у питаннях організації місії на окуповану військами Російської Федерації Запорізьку атомну електростанцію (ЗАЕС), заявив генеральний директор агентства Рафаель Маріано Гроссі.

"Нам потрібна підтримка ООН", – сказав він на пресконференції у Відні після відкриття засідання Ради керуючих МАГАТЕ.

За словами Гроссі, він постійно перебуває в контакті з цього питання з генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррешем.

"Сподіваюся, що найближчими днями зможу повідомити вас про позитивні новини", – додав Гроссі.

На відкритті засідання Ради керуючих МАГАТЕ Гроссі повідомив, що активно працює над погодженням та організацією міжнародної місії агентства на ЗАЕС для виконання основних робіт з ядерної, фізичної безпеки та гарантій на цьому майданчику. Водночас він зазначив, що розраховує на активну підтримку Ради.

"Ми розробляємо методи для відправлення такої місії (…). Майданчик Запорізької АЕС залишається під контролем російських військ. Я неодноразово висловлював своє серйозне занепокоєння надзвичайно напруженими та складними умовами, в яких працює персонал станції та її оператор", – зазначив Гроссі в доповіді, опублікованій на сайті МАГАТЕ у понеділок.

За його словами, Україна стурбована перебоями в ланцюжку поставок запасних частин на ЗАЕС, а це означає, що "наразі принаймні п'ять із семи необхідних базових елементів ядерної та фізичної безпеки на об'єкті скомпрометовані".

Крім того, Гроссі з посиланням на українського ядерного регулятора зазначив, що втратив контроль над ядерним матеріалом станції, який підпадає під дію Угоди про гарантії між Україною та МАГАТЕ.

Також сталася втрата передачі даних із Запорізької АЕС до МАГАТЕ, додав голова агентства.

Водночас Гроссі зазначає, що він взяв до відома звернення українського уряду, в якому Україна закликає його і Гутерреша подвоїти зусилля, щоб знайти шляхи якнайшвидшого звільнення ЗАЕС від російських загарбників, повернення станції під її повний контроль та відновлення безпеки, а також розроблення ефективних способів організації місії міжнародних експертів ЗАЕС під егідою МАГАТЕ/ООН

Як повідомлялося, ЗАЕС залишається окупованою РФ із 4 березня. 3 червня Головне управління розвідки Міноборони України повідомило, що на ЗАЕС склалася критична ситуація щодо забезпечення стабільної та безпечної роботи станції, практично немає запчастин та витратних матеріалів.

Гроссі неодноразово заявляв про готовність здійснити місію на ЗАЕС, про що, за його словами, домовляється з українською та російською сторонами. Зокрема, президент "Енергоатома" Петро Котін та радник прем'єр-міністра України Юрій Бойко висловлювалися проти візиту МАГАТЕ на ЗАЕС під час її окупації.

МАГАТЕ під час війни вже провело три місії на українські АЕС: одну на Південноукраїнську та дві на Чорнобильську атомні станції.