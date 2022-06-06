"ДТЕК" за тиждень відновив електропостачання 149 тис. абонентів у Донецькій, Дніпропетровській та Київській областях

У період із 30 травня до 5 червня 2022 року аварійні бригади енергохолдингу "ДТЕК" повернули світло 149 тис. сімей у 166 населених пунктах Донецької, Дніпропетровської та Київської областей, повідомляється у пресрелізі "ДТЕК Мережі".

"Знову зі світлом – 166 населених пунктів. У значну частину цих населених пунктів світло доводилось повертати регулярно", - йдеться у документі.

За інформацією компанії, попри активні бойові дії в Донецькій області енергетики "ДТЕК" за тиждень повернули світло 134 641 сім'ї у 122 населених пунктах Донбасу. Водночас у деяких населених пунктах через регулярний обстріл енергетики ремонтували мережі п'ять і більше разів. Наразі у регіоні щодня працюють 20 аварійно-ремонтних бригад.

"Просимо мешканців з розумінням ставитися до того, що проблеми з електропостачанням можуть виникати. На жаль, обстріли територій продовжуються і через них часто страждає інфраструктура електромереж та зупиняється робота енергопідприємств", - попередили у "ДТЕК Мережі".

Як пояснили в енергохолдингу, через ворожі обстріли також регулярно страждає Криворізький район Дніпропетровської області. За минулий тиждень аварійні бригади "ДТЕК" повернули світло понад 6 тисячам сімей у 20 населених пунктах області.

Крім того, 1 червня аварійні бригади "ДТЕК" оперативно протягом двох годин повернули світло майже 9 тисячам сімей у 24 населених пунктах Київщини, знеструмлених через пошкодження електроліній унаслідок ракетного обстрілу.

Фахівці та спецтехніка "ДТЕК" також продовжують допомагати у відновленні енергооб'єктів "Укрзалізниці".

"Наші спеціалісти працюють на трьох об’єктах, що були пошкоджені через ворожі обстріли", - зазначили в "ДТЕК Мережі".