Річне скасування мит Євросоюзу набуло чинності

Регламент Європейського парламенту і Ради №2022/870 про тимчасові заходи щодо лібералізації торгівлі, що звільняють на рік український експорт від мит, набув чинності в суботу, повідомило Мінекономіки.

"Це рішення доповнює можливості, які наші експортери мають відповідно до Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Тепер тарифи, прописані в угоді, будуть тимчасово припинені", - зазначило відомство.

Воно уточнило, що йдеться про мита для промислової продукції; призупинення застосування системи вхідних цін для фруктів і овочів і всіх тарифних квот для сільськогосподарської продукції, а також про припинення антидемпінгових мит на імпорт товарів походженням з України і застосування глобальних захисних заходів щодо українських товарів.

У свою чергу лібералізація торговельних відносин передбачає, що Україна буде дотримуватися європейських правил: походження товарів і відповідних процедур в рамках Угоди про асоціацію; утримання від будь-яких нових обмежень на імпорт з ЄС; повага України до демократичних принципів, прав людини і основних свобод, верховенства права, боротьби з корупцією.

"Ці нові правила будуть діяти рік і допоможуть українським виробникам і експортерам витримати навантаження війни і зміцнити свої позиції на європейському ринку", – наголосили в Мінекономіки.

Там зазначили, що зараз ЄС - найбільший торговельний партнер України. У 2021 році на Євросоюз припадало 39% загального обсягу торгівлі нашої держави. Обсяг товарообігу зріс на 35% і становить $62,5 млрд.

Україна експортує в Європейський Союз передусім чорні метали, руди, електромашини, олію і зерно. "Ми розраховуємо, що лібералізація торгівлі допоможе нашим експортерам посилити позиції в цих та інших товарних нішах", – додало Мінекономіки.