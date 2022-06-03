Суд визнав законним зарахування ПриватБанку зустрічних вимог із зобов'язань за кредитами ТОВ "Приватофіс"

Касаційний госпсуд у складі Верховного суду задовольнив касацію ПриватБанку та скасував постанову Північного апеляційного господарського суду від 12 жовтня 2021 року, визнавши законним зарахування зустрічних однорідних вимог щодо зобов'язань за кредитами ТОВ "Приватофіс" (на сьогодні - ТОВ "Монтана-Естейт"), повідомила пресслужба банку в п'ятницю.

"У цій "схемі" пов'язані з боржником кредитори безпідставно отримували майнові вимоги до банку за рахунок неіснуючої заборгованості, за якою банк раніше вже здійснив із боржником залік однорідних вимог", - цитує пресслужба керівника напряму ПриватБанку із судової практики та банкрутства Олега Лазовського.

Він додав, що висновки Верховного суду у цій справі матимуть значення не лише під час ухвалення остаточних рішень щодо вимог банку у справі про банкрутство ТОВ "Монтана-Естейт" у розмірі близько 3 млрд грн, а й у інших справах.

Пресслужба нагадала, що кінцевим бенефіціарним власником "Приватофісу" визначено Клименка Петра Олександровича, який виступає номінальним власником у багатьох компаніях колишнього топ-менеджера банку Віктора Яценка.