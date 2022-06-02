У рамках ініціативи Made in UA Support Project вітчизняні крафтові виробники отримали $100 тис. підтримки

Програма USAID "Конкурентоспроможна економіка України", АТ "Укрпошта" та ГО TECHBUREAU оголосили результати ініціативи Made in UA Support Project, у рамках якої 100 виробників України одержали грантову підтримку в $1000, повідомили в пресслужбі проєкту агентству "Інтерфакс-Україна".

"Made in UA Support Project викликав неабиякий інтерес серед українських підприємців. Ми орієнтувалися на 500-700 заявок, але отримали – 3397! Ця цифра показує затребуваність фінансової підтримки та неабияку підприємницьку активність українських виробників за умов повномасштабної війни", - наводить пресслужба слова директора ГО TECHBUREAU Ханни Зенн.

За її словами, це був дуже складний вибір, довелося продовжити термін розгляду заявок на тиждень, до 31 травня, щоб обрати 100 брендів. "Якби була така можливість, ми обрали б набагато більше компаній", - додає Зенн.

Понад 25% брендів, які подали заявки на участь у проєкті, – з Києва, більш ніж 10% – із Харківської області. Активно відгукнулися Дніпропетровська, Одеська, Львівська області. Водночас до проєкту долучилися підприємства з регіонів, які найбільше страждають від бойових дій, – Донецької, Луганської, Запорізької областей.

Понад 75% підприємств-заявників мають близько 10 осіб у команді. Найбільш поширені види продукції – одяг чи взуття, декор для дому, меблі, іграшки, косметика тощо.

Близько 40% підприємств займається експортом. Причому багато з них почали експортувати вже під час війни, відкривши для себе такі майданчики, як eBay, Etsy, etc.

Заявки на участь було зібрано через спеціально створену платформу UAmadesupport.com. Підприємства, які отримали найбільше голосів від усіх експертів, було обрано для надання допомоги. Якщо кількість голосів була рівною, перевагу віддавали тому, хто раніше подав заявку.

У релізі наведено кілька прикладів компаній, що стали переможцями проєкту. Anzy Home (Харківська область) створює ручні килими, кошики, меблі тощо, планує створити запас у фулфілмент-центрах у США, щоб клієнти не боялися замовляти через невпевненість у ситуації в Україні.

She flowers (Одеська обл.) виробляє декор для дому із сушених і стабілізованих квітів, і, попри воєнний стан, трансформує бренд і хоче відновити офлайн-роботу в шоу-румі.

NOELED (Житомирська обл.), що виробляє екологічну тару, після втрати більшості оптових клієнтів та перенесення виробництва просуває товар на експорт через eBay.

Підприємці отримають фінансову допомогу $1000 (без урахування податків). Ці кошти вони можуть спрямувати на найактуальніші витрати виробництва: матеріали, обладнання створення продукції, рекламу, зарплату, поліпшення презентації товарів тощо. Кожен із переможців отримає докладну інструкцію та перелік даних, які необхідно надати для підписання договору. Протягом місяця гроші надійдуть на баланс виробників.

"Програма Made in UA Support Project націлена на підтримку економіки України. Під час війни це завдання набуло особливого значення. Збереження, релокація, відновлення та розвиток малих виробників у регіонах допоможе утримати хоча б частину економічних показників усієї країни і дасть змогу завдяки отриманню податків відновлювати міста та платити зарплати - це дуже потрібно через масштабні руйнування, спричинені вторгненням Росії. Ми зацікавлені в розвитку переможців і будемо тримати з ними зв'язок та готувати нові грантові програми з урахуванням конкретних потреб підприємств і підприємців із різних секторів та всіх куточків країни", - прокоментувала заступник керівника Програми USAID "Конкурентоспроможна економіка України" Олеся Залуська.

Учасники також отримають додаткові призи від організаторів та партнерів.

"Укрпошта" виділяє 100 тис. грн: промокоди на 30 тис. грн; 20 тис. грн та 10 тис. грн, ще вісім проєктів отримають промокоди по 5 тис. грн. Клієнти можуть використовувати їх під час відправлення з відділень "Укрпошти" до будь-якої країни.

"Підтримка експортерів – один із ключових напрямів "Укрпошти". Саме тому ми з-поміж усіх претендентів обирали підприємців, які продають свої товари за кордон, зокрема на маркетплейсах. І вже з них обирали підприємців, досвід продажу яких на міжнародних майданчиках не перевищує п’ять років. Адже саме ця категорія українських продавців найбільше потребує підтримки просування своїх магазинів та зміцнення бізнесу в такі складні часи, як зараз", - повідомила директор департаменту міжнародних операцій "Укрпошти" Юлія Павленко.

Андрій Ремізов, виконувач обов'язків директора державної установи "Офіс з розвитку підприємництва та експорту", повідомив, що серед учасників було відібрано 10 виробників, яким буде надано індивідуальні консультації щодо вибору ринку та трендів e-commerce для розвитку експорту.

Список компаній, які одержать допомогу в рамках Made in UA Support Project, можна переглянути на офіційному сайті проєкту. https://www.uamadesupport.com/results/

Програма USAID "Конкурентоспроможна економіка України" (КЕУ) підтримує стартапи та малі й середні підприємства (МСП) задля підвищення їхньої конкурентоспроможності на внутрішньому ринку України та на міжнародних ринках, допомагає у розвитку спрощеного бізнес-клімату, а також забезпечує українські компанії можливостями скористатися перевагами міжнародної торгівлі.

https://www.facebook.com/usaidcep.ua

TECHBUREAU – громадська організація з фокусом на підтриманні малого та середнього бізнесу в Україні, розробляє проєкти для українських стартапів, технологічних продуктів, виробників та інших підприємців.

https://www.facebook.com/NGO.TECHBUREAU

Національний проєкт із розвитку підприємництва та експорту "Дія.Бізнес" ініційований Міністерством цифрової трансформації України у лютому 2020 року. Проєкт має дві складові – онлайн-портал та офлайн-мережу центрів підтримки підприємців, які функціонують уже в 11 регіонах та містах України.

https://business.diia.gov.ua/

https://www.uamadesupport.com/

https://www.uamadesupport.com/