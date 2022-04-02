"Укрзалізниця" призначила п'ять додаткових евакуаційних рейсів на 2 квітня із Краматорська

"Укрзалізниця" оновила графік додатково призначених евакуаційних рейсів на 2 березня, йдеться у повідомленні у телеграм-каналі "Укрзалізниці".

На 2 березня УЗ підтвердила щонайменше п'ять рейсів із Краматорська:

- до Ужгорода о 10:00;

- до Львова о 13:00;

- до Хмельницького о 15:30;

- до Львова о 16:00;

- до Одеси о 18:00.

"Поїзд №142 Слов'янськ-Львів уже поспішає довезти в безпеку ще 1075 біженців із Донбасу, яким ми бажаємо легкої подорожі й теплої зустрічі... А тим часом 873 біженці з Рубіжного, Кремінної, Лисичанська та Сєвєродонецька вже у повній безпеці у Львові або продовжують свою подорож далі", - наголошується в повідомленні залізничної компанії.

Джерело: https://t.me/UkrzalInfo/1842