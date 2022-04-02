Економіка

10:48 02.04.2022

"Укрзалізниця" призначила п'ять додаткових евакуаційних рейсів на 2 квітня із Краматорська

1 хв читати
"Укрзалізниця" призначила п'ять додаткових евакуаційних рейсів на 2 квітня із Краматорська

"Укрзалізниця" оновила графік додатково призначених евакуаційних рейсів на 2 березня, йдеться у повідомленні у телеграм-каналі "Укрзалізниці".

На 2 березня УЗ підтвердила щонайменше п'ять рейсів із Краматорська:

- до Ужгорода о 10:00;

- до Львова о 13:00;

- до Хмельницького о 15:30;

- до Львова о 16:00;

- до Одеси о 18:00.

"Поїзд №142 Слов'янськ-Львів уже поспішає довезти в безпеку ще 1075 біженців із Донбасу, яким ми бажаємо легкої подорожі й теплої зустрічі... А тим часом 873 біженці з Рубіжного, Кремінної, Лисичанська та Сєвєродонецька вже у повній безпеці у Львові або продовжують свою подорож далі", - наголошується в повідомленні залізничної компанії.

Джерело: https://t.me/UkrzalInfo/1842

Теги: #евакуація #укрзалізниця #краматорськ
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:29 02.04.2022
Транспорт із евакуйованими людьми з Бердянська та Мелітополя дістався Запоріжжя

Транспорт із евакуйованими людьми з Бердянська та Мелітополя дістався Запоріжжя

22:01 01.04.2022
Евакуація маріупольців із Бердянська до Запоріжжя розпочнеться у суботу вранці - міськрада

Евакуація маріупольців із Бердянська до Запоріжжя розпочнеться у суботу вранці - міськрада

21:14 01.04.2022
6 266 людей евакуйовано протягом 1 квітня

6 266 людей евакуйовано протягом 1 квітня

20:36 01.04.2022
"Укрзалізниця" возитиме поштові вантажі "Укрпошти"

"Укрзалізниця" возитиме поштові вантажі "Укрпошти"

18:10 01.04.2022
Із Луганської області евакуйовано 1 735 людей - К.Тимошенко

Із Луганської області евакуйовано 1 735 людей - К.Тимошенко

07:38 01.04.2022
1 квітня з Луганської та Донецької областей вирушать три евакуаційні поїзди

1 квітня з Луганської та Донецької областей вирушать три евакуаційні поїзди

22:22 31.03.2022
Оперативної евакуації з Ізюма потребують 15-20 тисяч людей - заступник міського голови

Оперативної евакуації з Ізюма потребують 15-20 тисяч людей - заступник міського голови

22:16 31.03.2022
Окупанти забрали гуманітарну допомогу, направлену жителям Мелітополя

Окупанти забрали гуманітарну допомогу, направлену жителям Мелітополя

19:02 31.03.2022
Із Маріуполя врятувалося близько 75 тис. жителів, а 45 тис. осіб окупанти насильно депортували до так званої "ДНР" та Росії

Із Маріуполя врятувалося близько 75 тис. жителів, а 45 тис. осіб окупанти насильно депортували до так званої "ДНР" та Росії

10:29 31.03.2022
"Укрзалізниця" тимчасово змінює маршрут курсування низки поїздів харківського напрямку в обхід Києва

"Укрзалізниця" тимчасово змінює маршрут курсування низки поїздів харківського напрямку в обхід Києва

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Мінекономіки оцінює падіння ВВП України в I-му кв.-2022 у 16%

Кабмін збільшив розміри резервного фонду на 73,3 млрд грн для на забезпечення ключових потреб армії та економіки - Шмигаль

Розпочато прийом заявок від бізнесу за програмою "Робота для внутрішніх переселенців" для виплати 6,5 тис. грн за кожного працевлаштованого

Рада запровадила 100% гарантію вкладів на час війни та 600 тис. грн після її завершення

Шмигаль: Наміри Росії очевидні, їх завдання - створити велику продуктову кризу у світі

ОСТАННЄ

"Укрзализныця" назначила 5 дополнительных эвакуационных рейсов на 2 апреля из Краматорска

Мінекономіки оцінює падіння ВВП України в I-му кв.-2022 у 16%

Загальний фонд держбюджету в 1 кв.-2022 зведений із дефіцитом 67,5 млрд грн

Світовий банк стурбований ситуацією із продовольством на Близькому Сході через війну в Україні

Засновник Rozetka повідомив про втрату 25 магазинів, значне скорочення товарообігу

Байден: Слідом за США понад 30 країн вирішили вивільнити нафту з резервів

Кабмін збільшив розміри резервного фонду на 73,3 млрд грн для на забезпечення ключових потреб армії та економіки - Шмигаль

Україна засіяла с/г культурами вже 4,4% від запланованих площ

Розпочато прийом заявок від бізнесу за програмою "Робота для внутрішніх переселенців" для виплати 6,5 тис. грн за кожного працевлаштованого

Президент Асоціації українських банків Дубас розповів, як забезпечується фінансова оборона Харкова

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА