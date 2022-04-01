Економіка

19:55 01.04.2022

Байден: Слідом за США понад 30 країн вирішили вивільнити нафту з резервів

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Байден: Слідом за США понад 30 країн вирішили вивільнити нафту з резервів

Президент США Джо Байден заявив, що у п'ятницю понад 30 країн долучилися до кампанії з насичення нафтою ринку, щоб досягти зниження цін на цей енергоресурс.

"Я координував цей крок із союзниками та партнерами в усьому світі. Цього ранку понад 30 країн у світі зібралися на екстрену зустріч і погодилися вивільнити для ринку десятки мільйонів додаткових барелів нафти", - сказав він журналістам у Білому домі.

Він заявив, що різні держави виступили єдиним фронтом з метою не дати РФ "перетворити енергетичні ресурси на зброю", спрямовану проти США, держав Європи та інших країн.

При цьому Байден назвав нинішнє вивільнення палива зі стратегічного запасу США наймасштабнішим в американській історії. Президент додав, що його адміністрація працює з американськими виробниками нафти для збільшення її виробництва.

Напередодні Байден оголосив про рішення направляти на ринок зі стратегічного запасу США в середньому по 1 млн барелів нафти на добу впродовж найближчих шести місяців. "Наскільки знизяться ціни - ніхто не знає", - сказав він при цьому.

Президент додав, що великою мірою ціни залежатимуть від того, скільки нафти зі стратегічних запасів погодяться вивільнити союзники США. Байден припустив, що вони могли б виділити 30-50 млн барелів.

На цьому тлі нафтові котирування завершують тиждень найрізкішим зниженням за два роки. Червневі ф'ючерси на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures на 17:59 кч коштували $105,01 за барель, ф'ючерси на WTI на травень на Нью-Йоркській товарній біржі (NYMEX) знизилися до $100,04 за барель.

Від початку тижня Brent подешевшала більше ніж на 10%, WTI - на 12%.

Теги: #сша #нафта #світ #підтримка
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