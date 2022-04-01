Економіка

18:53 01.04.2022

Рада запровадила 100% гарантію вкладів на час війни та 600 тис. грн після її завершення

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Рада запровадила 100% гарантію вкладів на час війни та 600 тис. грн після її завершення

Верховна Рада на засіданні у п'ятницю ухвалила у другому читанні закон (№5542-1) про повне гарантування державою вкладів фізичних осіб на період воєнного стану та три місяці після його завершення.

Як повідомив голова комітету Данило Гетьманцев у телеграм-каналі, закон також встановлює, що згодом максимальна сума відшкодування за вкладами становитиме 600 тис. грн порівняно з 200 тис. грн на сьогодні.

Крім того, до загальної системи гарантування вкладів буде внесено державний Ощадбанк, який сьогодні єдиний має 100% гарантію вкладів. Власники депозитів в Ощадбанку терміном понад 12 місяців після набуття чинності законом отримають право на дострокове його отримання.

Відповідно до тексту законопроекту на сайті ВР, вкладення в депозитні та ощадні сертифікати банку вкладами не є.

Серед інших норм закону – скасування зобов'язань Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) за векселями, виданими ним у 2015-2016 роках Мінфіну. Станом на вересень 2021 року залишок боргових зобов'язань фонду Мінфіну за векселями становив 45,7 млрд грн за номіналом векселів і понад 62,5 млрд грн відсотків, які мають бути нараховані до 2031 року.

Закон також доручає Рахунковій палаті невідкладно виконати аудит роботи ФГВФО у 2016-2019 роках.

Теги: #рада #вклади #закони
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