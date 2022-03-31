Експорт української е/е має позитивний ефект для Польщі

Єврокомісар з енергетики Кадрі Сімсон вважає, що експорт електроенергії з України має позитивний ефект для Польщі, повідомило Міністерство енергетики.

"Кадрі Сімсон наголосила, що Україна після синхронізації вже стає важливим чинником надійної роботи європейської енергосистеми. Вона зазначила, що розпочаті аукціони на експорт електроенергії з України до Польщі дуже позитивно позначилися на енергопостачанні останньої", – йдеться у повідомленні міністерства за результатами онлайн-зустрічі з єврокомісаром міністра енергетики Германа Галущенка у четвер.

Відповідно до релізу, сторони також обговорили питання дотримання ядерної безпеки України та Європи у контексті візиту генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі до України.

Галущенко, на якого посилається пресслужба міністерства, під час зустрічі зазначив, що глава МАГАТЕ визнає значний потенціал України в атомній енергетиці.

Водночас міністр зазначив, що присутність російських військ на ядерних об'єктах не лише загрожує ядерній безпеці, а й може перекреслити перспективи розвитку української атомної галузі.

Крім того, глава Міненерго вкотре наголосив, що Україна може допомогти європейським країнам "зістрибнути з гачка" російського викопного палива, зокрема шляхом надання своїх підземних сховищ газу та постачання електроенергії.

"Координація позиції України та Європи дуже важлива для гарантування ядерної та енергетичної безпеки", – наголосив Галущенко.

Як повідомлялося, НЕК "Укренерго" 28 березня почала проводити аукціони щодо доступу до міждержавних перетинів для експорту е/е до Польщі.

До цього всі аукціони на імпорт-експорт було зупинено через вихід енергосистеми України в ізольований режим з 24 лютого. Об'єднання енергосистем України та Європи відбулося 16 березня, після чого розпочалася робота щодо відновлення комерційного обміну е/е. Інші напрями поки що не відкриті.

Експорт до Польщі відбувається з 30 березня. Всю запропоновану потужність на добових аукціонах на 30 березня-2 квітня викупили компанії групи ДТЕК – ТОВ "Д.Трейдінг" 210 МВт на 30 березня, АТ "ДТЕК "Західенерго" 210 МВт на 31 березня та по 190 МВт на 1 та 2 квітня.

Згідно з даними на сайті ENTSO-E, фізично експорт здійснювався 30 березня по 210 МВт-год, за винятком перших трьох годин доби, коли поставки становили 70 МВт-год, 100 МВт-год та 200 МВт-год, 31 березня – по 210 МВт -ч усю добу та на 1 квітня заплановані поставки по 190 МВт-ч усю добу, на 2 квітня даних ще немає.