Економіка

20:08 31.03.2022

США мають намір надати Україні $500 млн грантового фінансування

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США мають намір надати Україні $500 млн грантового фінансування

США підтвердили намір надати Україні $500 млн грантового фінансування, повідомило Міністерство фінансів за підсумками онлайн-зустрічі у четвер міністра фінансів Сергія Марченка з Крістіною Квін, тимчасовою повіреною у справах США в Україні.

"Під час зустрічі представниця Сполучених Штатів підтвердила намір про надання Україні $500 млн прямого фінансування державного бюджету", - зазначило міністерство у релізі на сайті у четвер.

Ці кошти будуть надані на безповоротній основі, додали у Мінфіні.

"Кошти є грантовими, і це особливо важливо з огляду на необхідність вже зараз думати про відновлення країни після нашої перемоги. Сполучені Штати ще раз демонструють, що є нашими надійними друзями та ключовими партнерами", - цитує пресслужба міністра фінансів.

Раніше міністр фінансів Сергій Марченко повідомляв, що до держбюджету надійшло понад $3 млрд від міжнародних партнерів. "Але цього недостатньо. Тому обговорюємо механізм розподілу спецправ запозичення МВФ, які не були використані іншими країнами", - додав він.

 

 

Теги: #сша #україна #фінансування
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