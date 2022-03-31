США мають намір надати Україні $500 млн грантового фінансування

США підтвердили намір надати Україні $500 млн грантового фінансування, повідомило Міністерство фінансів за підсумками онлайн-зустрічі у четвер міністра фінансів Сергія Марченка з Крістіною Квін, тимчасовою повіреною у справах США в Україні.

"Під час зустрічі представниця Сполучених Штатів підтвердила намір про надання Україні $500 млн прямого фінансування державного бюджету", - зазначило міністерство у релізі на сайті у четвер.

Ці кошти будуть надані на безповоротній основі, додали у Мінфіні.

"Кошти є грантовими, і це особливо важливо з огляду на необхідність вже зараз думати про відновлення країни після нашої перемоги. Сполучені Штати ще раз демонструють, що є нашими надійними друзями та ключовими партнерами", - цитує пресслужба міністра фінансів.

Раніше міністр фінансів Сергій Марченко повідомляв, що до держбюджету надійшло понад $3 млрд від міжнародних партнерів. "Але цього недостатньо. Тому обговорюємо механізм розподілу спецправ запозичення МВФ, які не були використані іншими країнами", - додав він.