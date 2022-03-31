США протягом півроку виділятимуть зі стратегічного резерву по 1 млн барелів нафти на добу

Президент США Джо Байден прийняв рішення спрямовувати на ринок зі стратегічного резерву країни в середньому по 1 млн барелів нафти на добу протягом найближчих шести місяців, повідомляє Білий дім.

"За підсумками проведених консультацій із союзниками та партнерами президент оголосить про наймасштабніше в історії надання нафти зі стратегічного запасу. Він спрямовуватиме на ринок у середньому по 1 млн барелів на день протягом найближчих шести місяців", - ідеться у заяві американської адміністрації.

"Президент Байден координуватиме цю ініціативу з союзниками та партнерами в усьому світі. Очікується, що інші країни приєднаються до цієї ініціативи, й тоді спільними зусиллями вдасться вивільняти набагато більше ніж 1 млн барелів на добу", - зазначає Білий дім.

В адміністрації США зазначили, що доходи від продажу цього палива підуть на те, щоб "поповнити стратегічний нафтовий запас у наступні роки".

Раніше Штати вивільняли частину запасів у рамках обміну, який передбачає, що компанія (зазвичай нафтопереробне підприємство) бере в борг нафту зі стратегічного запасу на короткий період через невідкладні обставини, а потім повертає разом із премією у вигляді додаткового обсягу, який залежить від тривалості терміну володіння паливом.

Повідомляючи на початку березня 2022 року про останнє рішення щодо вивільнення запасів на 63 млн барелів, МЕА пояснило, що держави-учасниці мають резервні запаси обсягом 1,5 млрд барелів.