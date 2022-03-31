"Нафтогаз", "Укренерго" та ДТЕК запустили антиросійський проєкт Stop Bloody Energy

Група "ДТЕК", НАК "Нафтогаз України" та НЕК "Укренерго" запустили проєкт Stop Bloody Energy, у рамках якого закликають західні компанії припинити співпрацю з Росією у паливно-енергетичній сфері.

Згідно з повідомленнями, розміщеними на інформаційних ресурсах цих компаній у четвер, вони створили сайт https://bloody.energy/, де зібрана інформація про газові, вугільні (трейдингові), нафтосервісні та машинобудівні компанії, що продовжують співпрацю з РФ.

Мета проєкту Stop Bloody Energy – показати великі світові компанії, які, попри напад Росії на Україну, продовжують вести бізнес у країні-агресорі й фактично заробляють на крові, пояснюють енергокомпанії.

"Ті, хто ще цього не зрозумів, мають отримати чіткий сигнал: сьогодні у вашу маржу закладена конкретна кількість убитих українських дітей, зруйнованих будинків, знищених міст й мільйони втрачених та понівечених війною життів. Єдиний спосіб зупинити цю війну – позбавити країну-агресора коштів на її продовження", – зазначено в заяві.

Компанії переконані, що більше не може бути жодних вагань щодо того, провадити комерційну діяльність із російськими енергетичними компаніями чи ні.

"Кожний долар, сплачений за російські енергоносії, - це долар, відданий прямо вбивцям у руки", - наголошується в повідомленні проєкту Stop Bloody Energy.

Раніше ці компанії зверталися до світової бізнес-спільноти з відкритим листом, в якому вони закликали світ відмовитися від купівлі російських енергоресурсів та припинити будь-яке постачання в Росію комплектуючих і технологій для паливно-енергетичної сфери.