Міненерго впровадило порядок обмежених пропорційних розрахунків "ГарПоку" із ВДЕ-генерацією на період воєнного стану

Міністерство енергетики впровадило тимчасовий порядок обмежених пропорційних розрахунків держпідприємства "Гарантований покупець" із виробниками електроенергії з відновлюваних джерел (ВДЕ), а також із компаніями ДП "НАЕК "Енергоатом" та НЕК "Укренерго" за боргами за 2020-2021 роки на період дії воєнного стану.

Відповідно до наказу Міненерго, текст якого перебуває у розпорядженні агентства "Інтерфакс-Україна", "ГарПок" має розподіляти кошти від продажу "зеленої" е/е за видами відновлюваної генерації у чітко встановлених пропорціях. Зокрема, за кожні 10 днів та за результатом календарного місяця рівень оплати е/е сонячної генерації у розрахунку від середньозваженого тарифу на 2021 рік має становити 15%, вітряної - 16%, малої гідроенергетики - 35%, е/е із біогазу - 40% та е/е із біомаси - 60%.

Залишок коштів після розрахунків з ВДЕ розподілятиметься "ГарПоком" на погашення заборгованості за е/е за 2020-2021 роки перед "Енергоатом" у розмірі 60% та на погашення заборгованості за е/е, куплену на балансуючому ринку у 2021 році, перед "Укренерго" - 40%.

У разі нестачі у "ГарПоку" коштів для розрахунків із ВДЕ у зазначених розмірах, розподіл оплати здійснюється пропорційно до встановлених показників, а розрахунки з "Енергоатомом" та "Укренерго" призупиняються.