Економіка

19:43 30.03.2022

Байден для забезпечення виробництва акумуляторів може вдатися до закону епохи Корейської війни

2 хв читати
Байден для забезпечення виробництва акумуляторів може вдатися до закону епохи Корейської війни

Президент США Джо Байден розглядає можливість задіяти особливі повноваження для розвитку видобутку в США мінеральної сировини, яка має ключове значення у виробництві акумуляторів та електромобілів, повідомляє агентство Bloomberg з посиланням на свої джерела.

За даними агентства, відповідне рішення можуть ухвалити вже цього тижня. Зараз у Білому домі точаться дискусії, чи додавати ці види мінеральної сировини до списку речей, що підпадають під дію закону часів Корейської війни (1950-1953 рр.) про оборонне виробництво (Defense Production Act).

Bloomberg нагадує, що під час Корейської війни до повноважень цього закону вдавався тодішній президент США Гаррі Трумен (обіймав посаду в 1945-1953 рр.) для забезпечення виробництва сталі.

У 2020 році на тлі пандемії COVID-19 президент Дональд Трамп використав цей закон, щоб виробники обладнання змогли якнайшвидше розпочати виробництво апаратів ШВЛ.

Раніше, в 2020 році, газета The Wall Street Journal з посиланням на доповідь американської консалтингової компанії Horizon Advisory зазначала, що Китай вважає свої домінуючі позиції на ринку рідкісноземельних металів важелем, який може бути використаний для тиску на Захід, зокрема в торговельних суперечках із США. Роком пізніше газета Financial Times з посиланням на неназваного представника китайської влади повідомляла, що Пекін намагається визначити, чи постраждає оборонна галузь США, включно з виробництвом винищувачів-бомбардувальників F-35, якщо КНР запровадить обмеження на експорт рідкісноземельних металів.

Рідкісноземельні метали використовуються у новітніх технологіях, зокрема у виробництві комп'ютерних дисплеїв, високотехнологічної зброї та електромобілів.

 

 

Теги: #сша #повноваження #сировина #байден
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:59 30.03.2022
Байден заявляє Зеленському про плани США надати Україні фінансову допомогу на $500 млн

Байден заявляє Зеленському про плани США надати Україні фінансову допомогу на $500 млн

18:31 30.03.2022
Зеленський та Байден поговорять у середу - ЗМІ

Зеленський та Байден поговорять у середу - ЗМІ

17:06 30.03.2022
Мінфін очікує дозволу регулятора США залучати до купівлі українських військових облігацій американських громадян

Мінфін очікує дозволу регулятора США залучати до купівлі українських військових облігацій американських громадян

15:05 30.03.2022
Мінфін очікує дозволу регулятора США залучати до купівлі українських військових облігацій американських громадян

Мінфін очікує дозволу регулятора США залучати до купівлі українських військових облігацій американських громадян

07:48 30.03.2022
Конгресмени просять Пентагон та держдеп дозволити Нацгвардії допомагати Україні

Конгресмени просять Пентагон та держдеп дозволити Нацгвардії допомагати Україні

07:30 30.03.2022
У Білому домі позначили деескалацію в Україні та прихильність РФ до дипломатії умовою для переговорів Байдена та Путіна

У Білому домі позначили деескалацію в Україні та прихильність РФ до дипломатії умовою для переговорів Байдена та Путіна

07:17 30.03.2022
Сенатори США просять адміністрацію Байдена прискорити постачання допомоги Україні

Сенатори США просять адміністрацію Байдена прискорити постачання допомоги Україні

06:29 30.03.2022
США вітають висилку російських дипломатів з країн Європи

США вітають висилку російських дипломатів з країн Європи

21:18 29.03.2022
Байден заявив, що США продовжать постачання Україні оборонної допомоги

Байден заявив, що США продовжать постачання Україні оборонної допомоги

19:15 29.03.2022
ЄС і США створять стратегічний Діалог щодо Росії

ЄС і США створять стратегічний Діалог щодо Росії

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

ЧАЕС заживлена від енергосистеми Білорусі - голова ДАЗВ

Питання виведення російських військ із території ЧАЕС та ЗАЕС слід розглядати на різних рівнях – глава МАГАТЕ

Глава Мінфіну України підтвердив плани обслуговування та погашення держборгу

Норвегія надасть Україні 20 млн євро на виплату зарплат, пенсій і соціальної допомоги

Глава МАГАТЭ в среду посещает Южно-Украинскую АЭС

ОСТАННЄ

Міненерго впровадило порядок обмежених пропорційних розрахунків "ГарПоку" із ВДЕ-генерацією на період воєнного стану

EBA surveys 95 companies, third estimate their losses for month of war at more than $1 mln

Nemiroff пропонує часткове скасування "сухого закону" з контролем обігу алкоголю

ЧАЕС заживлена від енергосистеми Білорусі - голова ДАЗВ

"Укрпошта" розпочала виплату пенсій за квітень у всіх регіонах країни

Війна найбільше ускладнила логістику для "Філіп Морріс Україна" - гендиректор

"Укрзалізниця" просить інвесторів і партнерів фінансової підтримки

Розраховуємо, що обсяг пільг, які надасть місто, компенсується надходженнями від ПДФО та бізнесу, який працюватиме, - Кличко

Україна та МАГАТЕ налагодили регулярний діалог, який приведе до реальних результатів - глава Міненерго

У Раді зареєстровано законопроєкт, що пропонує компенсацію квадратними метрами за знищене житло під час війни

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА