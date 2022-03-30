Байден для забезпечення виробництва акумуляторів може вдатися до закону епохи Корейської війни

Президент США Джо Байден розглядає можливість задіяти особливі повноваження для розвитку видобутку в США мінеральної сировини, яка має ключове значення у виробництві акумуляторів та електромобілів, повідомляє агентство Bloomberg з посиланням на свої джерела.

За даними агентства, відповідне рішення можуть ухвалити вже цього тижня. Зараз у Білому домі точаться дискусії, чи додавати ці види мінеральної сировини до списку речей, що підпадають під дію закону часів Корейської війни (1950-1953 рр.) про оборонне виробництво (Defense Production Act).

Bloomberg нагадує, що під час Корейської війни до повноважень цього закону вдавався тодішній президент США Гаррі Трумен (обіймав посаду в 1945-1953 рр.) для забезпечення виробництва сталі.

У 2020 році на тлі пандемії COVID-19 президент Дональд Трамп використав цей закон, щоб виробники обладнання змогли якнайшвидше розпочати виробництво апаратів ШВЛ.

Раніше, в 2020 році, газета The Wall Street Journal з посиланням на доповідь американської консалтингової компанії Horizon Advisory зазначала, що Китай вважає свої домінуючі позиції на ринку рідкісноземельних металів важелем, який може бути використаний для тиску на Захід, зокрема в торговельних суперечках із США. Роком пізніше газета Financial Times з посиланням на неназваного представника китайської влади повідомляла, що Пекін намагається визначити, чи постраждає оборонна галузь США, включно з виробництвом винищувачів-бомбардувальників F-35, якщо КНР запровадить обмеження на експорт рідкісноземельних металів.

Рідкісноземельні метали використовуються у новітніх технологіях, зокрема у виробництві комп'ютерних дисплеїв, високотехнологічної зброї та електромобілів.