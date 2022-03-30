Економіка

16:01 30.03.2022

Україна та МАГАТЕ налагодили регулярний діалог, який приведе до реальних результатів - глава Міненерго

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Україна та МАГАТЕ налагодили регулярний діалог, який приведе до реальних результатів - глава Міненерго

Україна та Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) налагодили регулярний діалог, який втілиться у практичні результати, заявив міністр енергетики Герман Галущенко за результатами зустрічі з гендиректором МАГАТЕ Рафаелем Маріано Гроссі під час його візиту на Южно-Українську АЕС.

"Ми зрозуміли: МАГАТЕ бачить все, що відбувається, від себе далі комунікуватиме. І дуже важливо, що технічна допомога, яку надалі розглядатимуть "Енергоатом" та МАГАТЕ, відбудеться. Ми налагодили регулярний діалог, який матиме практичну площину", - сказав Галущенко на брифінгу на ЮУАЕС у середу, відеозапис якого перебуває у розпорядженні агентства "Інтерфакс-Україна".

Він наголосив, що ключове для України це виконання її зобов'язань щодо дотримання ядерної безпеки.

"І виходом із цієї ситуації ми бачимо звільнення наших станцій, ЧАЕС та ЗАЕС, від російських загарбників. І, зі свого боку, ми робитимемо все, щоб це сталося якнайшвидше", - наголосив міністр.

Він також зазначив, що Україні було відомо про плани росіян захопити також ЮУАЕС і подякував українським захисникам за те, що вони цього не допустили.

Голова НАЕК "Енергоатом" Петро Котін, зі свого боку, зазначив, що присутність гендиректора МАГАТЕ на ЮУАЕС є свідченням того, що ніхто і ніколи цю станцію не захопить, і вона завжди залишиться українською, "хоча рашисти робили все, щоб її захопити".

Підсумовуючи нараду з Гроссі, він зазначив, що на ній розглядалися дуже важливі питання та були окреслені шляхи їх вирішення. "Дуже важливі питання обговорювали на нараді, і також намітили ті шляхи, якими рухатимемося до виходу з ситуації", - пояснив голова "Енергоатому".

Інших подробиць сторони не розголошують.

Водночас Котін зазначив, що перша матеріальна допомога від МАГАТЕ вже надійшла. "Наразі вже привезли комплекти хороших індивідуальних дозиметрів та дозиметричне обладнання високого рівня", - уточнив керівник компанії.

Як повідомлялося, з 29 березня розпочався візит гендиректора МАГАТЕ Гроссі до України для вирішення питань надання підтримки у забезпеченні ядерної безпеки.

Теги: #україна #магате
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