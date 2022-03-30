Економіка

11:49 30.03.2022

Норвегія надасть Україні 20 млн євро на виплату зарплат, пенсій і соціальної допомоги

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Норвегія надасть Україні 20 млн євро на виплату зарплат, пенсій і соціальної допомоги

Норвегія виділить 200 млн норвезьких крон (20 млн євро), щоб допомогти українському уряду продовжувати надавати критично важливі послуги, повідомив уряд Норвегії.

"Фінансування буде спрямоване на виплату заробітної плати медичному персоналу, вчителям і працівникам бюджетної сфери, а також на виплату пенсій і соціальної допомоги", - йдеться у повідомленні на сайті уряду Норвегії в середу.

Кошти буде спрямовано через пакет екстреного фінансування Світового банку для України.

"Атака Росії на Україну дуже впливає на українську економіку. Норвегія тепер використає 200 млн норвезьких крон із підтримки, яку ми виділили для цього конфлікту, для надання прямої допомоги українській владі. Ці кошти будуть дуже корисні", - сказала міністр закордонних справ Норвегії Аннікен Хуітфельдт.

Теги: #фіндопомога #норвегія
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