Україна пропонує ЄС повністю заблокувати транспортне сполучення з Росією

Міністерство інфраструктури України надіслало офіційне звернення до Європейської комісії з пропозиціями посилити економічний тиск на Російську Федерацію та Республіку Білорусь.

"Незважаючи на вже запроваджені обмежувальні заходи, російський бізнес знаходить обхідні шляхи і продовжує проводити операції в інших країнах. Відповідно, наявні санкції повністю не досягають своєї мети", - наголошується у повідомленні на сайті міністерства у вівторок.

У зв'язку з цим Мінінфраструктури пропонує Європейському Союзу:

- повністю заблокувати наземне та морське транспортне сполучення з Росією та Білоруссю;

- заблокувати можливість перевезення вантажів і людей до Росії та Білорусі через територію Європейського Союзу та через його кордони;

- заборонити надання митних послуг за товарами, що доставляють до Російської Федерації та Республіки Білорусь.

"Зокрема, зазначені заходи необхідні для зупинення постачання в країну-агресор товарів подвійного призначення, які можуть використовуватися для військових потреб", - наголошують у Мінінфраструктури.

Як повідомлялося, раніше представники Мінінфраструктури закликали ЄС закрити всі порти для російських та пов'язаних з Росією компаній, а також закрити доступ до автомобільної мережі для російських та білоруських перевізників.