Єврокомісія створила систему для спрямування пожертв від приватних компаній, щоб допомогти українським біженцям та внутрішньо переміщеним особам

У рамках кампанії "Підтримай Україну" Європейська комісія створила нову систему для спрямування пожертв у натуральній формі від приватного сектору в Україну, Молдову та сусідні держави-члени ЄС, щоб допомогти біженцям та внутрішньо переміщеним особам, вимушеним залишити свої будинки через війну, яку проти України розв'язала Росія.

Як повідомляє у вівторок Європейська комісія, ЄС координуватиме доставку великомасштабних пожертв у натуральній формі життєво важливих предметів, таких як ліки, вакцини, медичне обладнання, намети, ліжка та аварійні ковдри.

Постачання здійснюватимуться у співпраці з бельгійськими органами цивільного захисту та через стратегічний резерв rescEU Механізму цивільного захисту ЄС, наголошується в повідомленні.