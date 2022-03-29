Економіка

16:48 29.03.2022

Єврокомісія створила систему для спрямування пожертв від приватних компаній, щоб допомогти українським біженцям та внутрішньо переміщеним особам

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Єврокомісія створила систему для спрямування пожертв від приватних компаній, щоб допомогти українським біженцям та внутрішньо переміщеним особам

У рамках кампанії "Підтримай Україну" Європейська комісія створила нову систему для спрямування пожертв у натуральній формі від приватного сектору в Україну, Молдову та сусідні держави-члени ЄС, щоб допомогти біженцям та внутрішньо переміщеним особам, вимушеним залишити свої будинки через війну, яку проти України розв'язала Росія.

Як повідомляє у вівторок Європейська комісія, ЄС координуватиме доставку великомасштабних пожертв у натуральній формі життєво важливих предметів, таких як ліки, вакцини, медичне обладнання, намети, ліжка та аварійні ковдри.

Постачання здійснюватимуться у співпраці з бельгійськими органами цивільного захисту та через стратегічний резерв rescEU Механізму цивільного захисту ЄС, наголошується в повідомленні.

Теги: #війна #єврокомісія #біженці #пожертви
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