Економіка

19:28 28.03.2022

Кабмін оприлюднив постанову про обмеження націнки на "преміальне" пальне не більше 5%

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Кабмін оприлюднив постанову про обмеження націнки на "преміальне" пальне не більше 5%

Кабінет міністрів оприлюднив постанову від 26 березня 2022 року №369, якою запровадив обмеження націнки на "преміальні" бензини та дизельне паливо не більше 5% від розміру регульованих урядом роздрібних цін звичайного пального.

Документ вносить відповідні зміни до пункту 41(4) постанови Кабінету Міністрів від 9 грудня 2020 року №1236.

"Під час продажу (реалізації) "брендового преміального" дизельного палива та бензинів автомобільних, з покращеними показниками якості та позначення (маркування) яких включає певну торгову марку (товарний знак), розмір доплати не може перевищувати 5 відсотків до розміру роздрібних цін на відповідні види палива", - йдеться в постанові уряду.

Міністерство економіки 26 березня оприлюднило середню вартість бензину у розмірі 28,98 грн/літр та дизпалива (ДП) – 32,43 грн/літр, на базі яких обчислюється гранична ціна реалізації пального на АЗС на кінець березня. З урахуванням граничних торговельних націнок, максимальна ціна на "звичайний" бензин для його продажу через мережу АЗС не повинна перевищувати 33,53 грн/літр, на "звичайне" дизпаливо - 37,43 грн/літр.

Порівняно із серединою березня середня ціна на бензин збільшена на 0,11 грн/літр, на ДП – на 0,38 грн/літр.

 

 

Теги: #кабмін #пальне #націнка
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