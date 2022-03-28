Проєкт бюджету США на 2023 рік передбачає $6,9 млрд на допомогу Україні, НАТО та Європі

Проєкт бюджету США на 2023 фінансовий рік передбачає виділення $6,9 млрд на допомогу Україні, НАТО і на потреби європейської безпеки, повідомив телеканал CNBC.

Телеканал уточнює, що це лише частина запланованих загальних видатків на оборону у розмірі $813 млрд. За даними CNBC, порівняно з минулим роком видатки на оборону зростуть на $31 млрд.

Окрім того, $10,6 млрд планується виділити на забезпечення охорони здоров'я у глобальному масштабі, зокрема щодо COVID-19 та майбутніх пандемій.

Понад $32 млрд мають надійти на боротьбу зі злочинністю у США.

CNBC уточнює, що проєкт надіслано на розгляд до конгресу США.