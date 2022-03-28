Економіка

19:02 28.03.2022

Конгресмени США хочуть перевірити Credit Suisse щодо порушення антиросійських санкцій

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Конгресмени США хочуть перевірити Credit Suisse щодо порушення антиросійських санкцій

Два члени Палати представників Конгресу США надіслали голові швейцарського банку Credit Suisse Group AG Томасу Готтштайну запит про надання інформації щодо видачі кредитів особам, яких могли стосуватися антиросійські санкції, повідомляє Dow Jones, у розпорядженні якого опинився текст листа.

Запит надійшов після появи інформації про те, що Credit Suisse проінструктував інвесторів, які брали участь у нещодавній угоді з продажу боргових активів, знищити інформацію про угоди із заможними клієнтами.

У рамках угоди, про яку писала Financial Times у лютому, Credit Suisse позбувся частини кредитів на загальну суму $2 млрд, виданих заможним громадянам на придбання яхт і літаків. За даними FT, банк повідомив іншим сторонам угоди про чотири дефолти за виданими кредитами, що сталися у 2017-2018 роках унаслідок санкцій США стосовно російських олігархів.

Пізніше повідомлялося, що банк попросив інвесторів знищити документи, які стосувалися угоди.

"Це повідомлення викликає суттєві побоювання щодо відповідності Credit Suisse умовам жорстких санкцій, накладених США разом із союзниками та партнерами на архітекторів та пособників безпричинного вторгнення в Україну, включно з президентом Росії Володимиром Путіним та олігархами його внутрішнього кола", - йдеться в листі Керолін Мелоуні та Стівена Лінча, представників Демократичної партії від Нью-Йорка та Массачусетсу.

Представник Credit Suisse відмовився прокоментувати листа, скерувавши журналістів до попередніх коментарів банку. У них зазначено, зокрема, що знищення документів є загальноприйнятою практикою і що вся ситуація не має жодного стосунку до останніх санкцій.

Раніше Готтштайн заявляв, що швейцарський банк виконує всі вимоги санкцій США, Великої Британії та ЄС.

Теги: #сша #перевірка #credit_suisse
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